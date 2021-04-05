Банкир Лавренчук возглавил украинский офис азербайджанской компании, которая купила Vodafone Украина

Азербайджанская компания NEQSOL Holding, которая 2019 купила Vodafone Украины назначила банкира Владимир Лавренчук директором регионального офиса в Украине.

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Азербайджанская компания NEQSOL Holding, которая в 2019 году купила Vodafone Украина назначила банкира Владимир Лавренчук директором регионального офиса в Украине . Об этом пишет Forbes.

Чем будет заниматься в должности Лавренчук

На новой должности Лавренчук планирует сосредоточиться на поиске инвестиционных проектов в Украине.

В 2020 году Лавренчук присоединился к холдингу NEQSOL в роли члена совета директоров Vodafone Украина.

Что известно о Лавренчуке

Лавренчук является известным украинским банкиром и экономистом. В течение почти 15 лет (с 2005-го по 2019-й) был председателем правления одного из крупнейших финансовых учреждений Украины Райффайзен Банка Аваль.

Также был членом Совета директоров Форума ведущих международных финансовых учреждений, членом правления Европейской Бизнес Ассоциации.

Предыстория

Азербайджанская компания Bakcell, которая входит в холдинг NEQSOL, купила украинского оператора Vodafone в конце 2019 года за $734 млн. Финансирование предоставила группа международных фондов и финансовых учреждений во главе с Raiffeisen Bank International AG, а компания JP Morgan Securities была финансовым советником сделки.

NEQSOL Holding основана в 1990-х годах. Основными направлениями деятельности являются нефтегазовая, телекоммуникационная, высокотехнологичная и строительная отрасли. Одна из компаний NEQSOL является партнером государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR.

Vodafone Украина — один из трех крупнейших операторов мобильной связи в Украине, который обслуживает около 19 млн абонентов в Украине. К 2015 году оператор работал под брендом МТС. Бренд Vodafone в Украине принадлежал компании Preludium BV, однако конечным владельцем была роSSийская компания МТС.