Ethereum перешагнул уровень $2 тысяч за монету. Помогли Visa и миллиардер Кьюбан
Цена второй крупнейшей по рыночной капитализации криптовалюты Ethereum выросла до $2148, что является ее историческим максимумом. Об этом
Что помогло росту стоимости крипты
Спрос на криптовалюту вызван сообщением платежной системы Visa о начале криптовалютных транзакций с использованием блокчейна Ethereum. Помогать Visa в криптооперациях будет платформа Crypto.com и банк для работы с цифровыми активами Anchorage.
Также росту интереса к Ethereum способствовало заявление американского миллиардера Марка Кьюбана, владельца баскетбольного клуба НБА Dallas Mavericks.
В интервью подкасту The Delphi Кьюбан сообщил, что его криптопортфель на 30% состоит из Ethereum, а на 60% — из биткоинов. Он подчеркнул, что начал покупать Ethereum четыре года назад и жалеет, что не сделал этого раньше, поскольку, по его мнению, эта цифровая валюта «ближе всего к настоящей валюте».
Марк Кьюбан о своем криптовалютном портфеле
Марк Кьюбан высказался и о биткоине, который он назвал лучшей альтернативой золоту. Миллиардер считает, что главная криптовалюта и дальше будет отнимать капитал у золота, поэтому он ее никогда не продает.
В марте Марк Кьюбан стал инвестором сервиса для создания и продажи NFT-токенов Mintable. В недавнем интервью CNBC Кьюбан выразил уверенность, что в ближайшем будущем популярность технологии невзаимозаменямых токенов вырастет в несколько раз. По его мнению, рост популярности NFT-токенов можно сравнить с первыми днями существования интернета. Также миллиардер утверждает, что сосредоточился бы на NFT, смарт-контрактах и блокчейне, если бы начинал бизнес сейчас.
Контекст
- 3 февраля 2021 года Ethereum второй раз за неделю установил новый рекорд стоимости — $1571. 10 февраля Ethereum обновил рекорд — $1825.
- 11 февраля майнеры объявили о готовящейся акции протеста против обновления в сети Ethereum, которое снизит их доход.
- 30 марта PayPal Holdings разрешила использовать криптовалюту для оплаты товаров в своей платежной системе. Компания разрешит проводить операции с Bitcoin, Bitcoin cash, Ethereum и Litecoin.