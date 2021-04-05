Ethereum перешагнул уровень $2 тысяч за монету. Помогли Visa и миллиардер Кьюбан

Цена второй крупнейшей по рыночной капитализации криптовалюты Ethereum выросла до $2148, что является ее историческим максимумом. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки coindesk.

Фото: mind.ua

Что помогло росту стоимости крипты

Спрос на криптовалюту вызван сообщением платежной системы Visa о начале криптовалютных транзакций с использованием блокчейна Ethereum. Помогать Visa в криптооперациях будет платформа Crypto.com и банк для работы с цифровыми активами Anchorage.

Также росту интереса к Ethereum способствовало заявление американского миллиардера Марка Кьюбана, владельца баскетбольного клуба НБА Dallas Mavericks.

В интервью подкасту The Delphi Кьюбан сообщил, что его криптопортфель на 30% состоит из Ethereum, а на 60% — из биткоинов. Он подчеркнул, что начал покупать Ethereum четыре года назад и жалеет, что не сделал этого раньше, поскольку, по его мнению, эта цифровая валюта «ближе всего к настоящей валюте».

Марк Кьюбан о своем криптовалютном портфеле

Марк Кьюбан высказался и о биткоине, который он назвал лучшей альтернативой золоту. Миллиардер считает, что главная криптовалюта и дальше будет отнимать капитал у золота, поэтому он ее никогда не продает.

В марте Марк Кьюбан стал инвестором сервиса для создания и продажи NFT-токенов Mintable. В недавнем интервью CNBC Кьюбан выразил уверенность, что в ближайшем будущем популярность технологии невзаимозаменямых токенов вырастет в несколько раз. По его мнению, рост популярности NFT-токенов можно сравнить с первыми днями существования интернета. Также миллиардер утверждает, что сосредоточился бы на NFT, смарт-контрактах и блокчейне, если бы начинал бизнес сейчас.

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