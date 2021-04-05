Райффайзен нарушил требования финансового мониторинга и валютного надзора и получил письменное предупреждение

Национальный банк Украины в марте 2021 года применил к Райффайзен Банк Авалю меру воздействия в виде письменного предупреждения. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Причины предостережения

Меры влияния применены за нарушение банком порядка приостановления финансовых операций, установленного: