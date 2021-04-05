Райффайзен нарушил требования финансового мониторинга и валютного надзора и получил письменное предупреждение

Национальный банк Украины в марте 2021 года применил к Райффайзен Банк Авалю меру воздействия в виде письменного предупреждения. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Райффайзен нарушил требования финансового мониторинга и валютного надзора и получил письменное предупреждение
Фото: capital.ua

Причины предостережения

Меры влияния применены за нарушение банком порядка приостановления финансовых операций, установленного:

  • ст. 23 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;
  • приложению 13 к Положению об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденного постановлением правления Национального банка Украины от 19 мая 2020 №?65;
  • валютным контролем.

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