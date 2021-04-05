Райффайзен нарушил требования финансового мониторинга и валютного надзора и получил письменное предупреждение
Национальный банк Украины в марте 2021 года применил к Райффайзен Банк Авалю меру воздействия в виде письменного предупреждения. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Фото: capital.ua
Причины предостережения
Меры влияния применены за нарушение банком порядка приостановления финансовых операций, установленного:
ст. 23 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»;