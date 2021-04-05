Рекордное число компаний отменили IPO на «китайской Nasdaq»

«Star Market должен был стать шагом в сторону реформ — то, что происходит сейчас, так точно нельзя назвать», — заявил FT независимый аналитик и эксперт по финансовой сфере Китая Фрейзер Хауи.

По его словам, это должно вызывать беспокойство, потому что даже в финансовом секторе, который становился все более открытым, власти теперь «сворачивают» послабления.