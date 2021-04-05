Рекордное число компаний отменили IPO на «китайской Nasdaq»

В Китае рекордное число компаний отменили IPO на Star Market — шанхайской бирже для IT-предприятий, созданной по аналогии с американской Nasdaq.

Рекордное число компаний отменили IPO на «китайской Nasdaq»
Фото: happycoin.club

В Китае рекордное число компаний отменили IPO на Star Market — шанхайской бирже для IT-предприятий, созданной по аналогии с американской Nasdaq. Об этом со ссылкой на Financial Times пишет Forbes.

Что происходит на бирже

Согласно данным биржи, в марте от первичного размещения на Star Market отказались 76 компаний. Это максимум с момента открытия биржи в 2019 году. Для сравнения: в феврале отмен было в два раза меньше, а в ноябре прошлого года, когда было отложено IPO финтех-сервиса Ant Group, их было всего 12. За всю историю площадки от IPO на ней отказались 180 компаний, пишет FT.

Причина отмены IPO

Китайские компании отменяют первичные размещения из-за ужесточившихся требований местных регуляторов, отмечает издание. Когда Star Market запускался, предпринимателям достаточно было предоставить необходимую финансовую отчетность в Комиссию по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC), чтобы получить разрешение на IPO. Теперь они сталкиваются с новыми ограничениями.

«Star Market должен был стать шагом в сторону реформ — то, что происходит сейчас, так точно нельзя назвать», — заявил FT независимый аналитик и эксперт по финансовой сфере Китая Фрейзер Хауи.

По его словам, это должно вызывать беспокойство, потому что даже в финансовом секторе, который становился все более открытым, власти теперь «сворачивают» послабления.

Инвестиционный банкир из Шэньчжэня, который уже неоднократно столкнулся с запретами на проведение IPO со стороны CSRC, рассказал FT, что регуляторы теперь «заваливают» предпринимателей вопросами о том, как именно рассчитываются те или иные финансовые показатели.

Кроме того, руководители компаний, по его словам, теперь должны предоставлять властям выписки с банковских счетов и быть готовы объяснить любую транзакцию, превышающую 30 юаней ($4600).

Источник издания, непосредственно знакомый со стратегией CSRC, сказал, что регулятор делает «два шага назад после трех шагов вперед», и предупредил, что повышенный контроль за сферой IPO и вызванное им сокращение числа размещений могут продлиться до конца 2021 года.

Предыстория

Смена курса в политике Китая в отношении IT-сферы произошла после отмены IPO Ant Group. FT. Финтех-компания миллиардера Джека Ма планировала разместить акции на Шанхайской и Гонконгской биржах в ноябре 2020 года, однако власти в последний момент приостановили потенциально крупнейший в истории листинг.

После этого они начали антимонопольное расследование в отношении Alibaba (материнской компании Ant Group), а также потребовал от Ant Group «вернуться к корням» и сосредоточиться на обработке платежей вместо более прибыльных направлений бизнеса, вроде кредитования.

В начале февраля источники Reuters рассказали, что Ant Group все-таки сможет провести IPO «в ближайшие два года», но для этого ей придется преобразоваться в финансовый холдинг и выделить в отдельный бизнес свою «сокровищницу данных» о потребительских кредитах.

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