Нацбанк предоставил 300 миллионов рефинансирования для 3 банков

2 апреля Нацбанк принял решение предоставить 300 млн грн рефинансирования для трех банков на срок до 84 дней под 6,5%.

Нацбанк предоставил 300 миллионов рефинансирования для 3 банков
Фото: dengi.ua

На 1 апреля долг платежеспособных банков по рефинансированию составлял 68,76 млрд грн (на начало года — 61,85 млрд грн).

Какие суммы рефинансирования предоставили в марте

26 марта Нацбанк решил предоставить 170 млн грн рефинансирования для двух банков на срок до 84 дней под 6,5%. Займы привлекли банк «Конкорд» (120 млн грн) и БТА Банк (50 млн грн).

Всего в марте банки получали рефинансирование два раза:

  • 12 марта — 13 банков на 2,58 млрд грн: 12 банков на сумму 2,48 млрд грн на срок до 5 лет под 6,5%; один банк на срок до 84 дней тоже под 6,5% — 100 млн грн;
  • 19 марта — два банка на 180 млн грн на срок до 84 дней под 6,5%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ПриватБанк пригрозил отключить пользователям платежные системы Apple Pay и Google PayПриватБанк пригрозил отключить пользователям платежные системы Apple Pay и Google Pay
В Украине обложат налогами селянВ Украине обложат налогами селян
Apple оштрафуют в Южной Корее за препятствование антимонопольному расследованиюApple оштрафуют в Южной Корее за препятствование антимонопольному расследованию
Госгеонедр выдала пять спецразрешений на добычу газаГосгеонедр выдала пять спецразрешений на добычу газа
Запорожсталь нарастила выплавку стали на 14,1%, до 343,7 тыс. тЗапорожсталь нарастила выплавку стали на 14,1%, до 343,7 тыс. т
Блок рекламы


Похожие новости
Вдохновитель ралли с акциями GameStop заработал на них $25 миллионовВдохновитель ралли с акциями GameStop заработал на них $25 миллионов
Нацбанк временно приостановил деятельность 7 страховщиков. СписокНацбанк временно приостановил деятельность 7 страховщиков. Список
Сервис доставки Glovo привлек 450 миллионов евро инвестицийСервис доставки Glovo привлек 450 миллионов евро инвестиций
Продажи NFT в марте достигли рекордных $200 миллионовПродажи NFT в марте достигли рекордных $200 миллионов
Нацбанк изменил условия лицензирования для небанковНацбанк изменил условия лицензирования для небанков
Если всех пенсионеров переведут на банковские карточки, "Укрпочте" придется сократить более 10 тыс. почтальонов, - СмелянскийЕсли всех пенсионеров переведут на банковские карточки, "Укрпочте" придется сократить более 10 тыс. почтальонов, - Смелянский
ПриватБанк добился права на суд с одним из крупнейших банков ИзраиляПриватБанк добился права на суд с одним из крупнейших банков Израиля
Рентабельность банковского капитала в Украине остается достаточно высокой — более 18%Рентабельность банковского капитала в Украине остается достаточно высокой — более 18%
Фейковые криптоинвестиции стоили украинцам $5 миллионовФейковые криптоинвестиции стоили украинцам $5 миллионов
Двустороннее движение небанковского финансового рынка: 5 — ушли, 2 — пришлиДвустороннее движение небанковского финансового рынка: 5 — ушли, 2 — пришли
Последние новости
Подгружаем последние новости