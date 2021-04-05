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2021-04-05
Нацбанк предоставил 300 миллионов рефинансирования для 3 банков
2 апреля Нацбанк принял решение предоставить 300 млн грн рефинансирования для трех банков на срок до 84 дней под 6,5%.
Фото: dengi.ua
На 1 апреля долг платежеспособных банков по рефинансированию составлял 68,76 млрд грн (на начало года — 61,85 млрд грн).
Какие суммы рефинансирования предоставили в марте
26 марта Нацбанк решил предоставить 170 млн грн рефинансирования для двух банков на срок до 84 дней под 6,5%. Займы привлекли банк «Конкорд» (120 млн грн) и БТА Банк (50 млн грн).
Всего в марте банки получали рефинансирование два раза:
- 12 марта — 13 банков на 2,58 млрд грн: 12 банков на сумму 2,48 млрд грн на срок до 5 лет под 6,5%; один банк на срок до 84 дней тоже под 6,5% — 100 млн грн;
- 19 марта — два банка на 180 млн грн на срок до 84 дней под 6,5%.