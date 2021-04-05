Нацбанк предоставил 300 миллионов рефинансирования для 3 банков

2 апреля Нацбанк принял решение предоставить 300 млн грн рефинансирования для трех банков на срок до 84 дней под 6,5%.

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На 1 апреля долг платежеспособных банков по рефинансированию составлял 68,76 млрд грн (на начало года — 61,85 млрд грн).

Какие суммы рефинансирования предоставили в марте

26 марта Нацбанк решил предоставить 170 млн грн рефинансирования для двух банков на срок до 84 дней под 6,5%. Займы привлекли банк «Конкорд» (120 млн грн) и БТА Банк (50 млн грн).

Всего в марте банки получали рефинансирование два раза: