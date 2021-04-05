В марте население продало банкам рекордные $2 миллиарда

В марте украинцы продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты в эквиваленте на $2?082,7 млн, купив на $1?753,0 млн. При этом чистая продажа валюты составила $329,7 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

В марте население продало банкам рекордные $2 миллиарда
Фото: оbmenka.od.ua

Мартовский рекорд

В марте был зафиксирован рекордный месячный объем продажи валюты населением с начала 2020 года.

Сколько купило и продало валюты население

С начала 2021 года население продало валюты на $5,4 млн и купило на $4?664,7 млн. Чистая продажа составила $373,7 млн.

Напомним

В февралеобъем покупки населением наличной валюты составил $1,340 млрд, продажи — $1,301 млрд.

Национальный банк в течение 2020 года купил на межбанковском валютном рынке на $ 4929,00 млн и продал на $ 3891,00 млн. За весь год чистая покупка валюты Нацбанком составила $ 1038,00 млн.

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