МВФ встревожилось расслоением между разноуровневыми экономиками. Основной фактор — усиление пандемии

В Международном валютном фонде озабочены тем, что неравенство, которое усиливается из-за пандемии коронавируса, может привести к поляризации, эрозии доверия к правительствам и социальным беспорядкам. Об этом сообщает Экономическая правда.

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Почему встревожилось МВФ

Накануне директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Фонд ожидает начало экономического восстановления «с различными скоростями», поскольку экономические ситуации в странах отличаются.

«Эти факторы затрудняют принятие здоровой экономической политики и создают риски для макроэкономической стабильности и функционирования общества», — цитирует Bloomberg отчет Фонда, опубликованный 1 апреля.

В МВФ добавили, что неравенство доходов ухудшилось за последние три десятилетия, особенно в развитых и крупных развивающихся экономиках.

«Пандемия ослабляет государственные бюджеты, и многим странам потребуются дополнительные доходы, им также придется тратить средства более эффективно», — добавили в Фонде.

МВФ рекомендовал политикам рассмотреть шаги для преодоления растущего неравенства, включая реформирование налоговой политики и укрепление социальных служб, таких как системы здравоохранения и образования.

«Правительства должны обеспечить всех честными возможностями», — добавили в Фонде.

«Эти реформы не дешевые. В МВФ подсчитали, что 121 развивающейся стране понадобится $3 трлн, чтобы обеспечить базовые услуги», — подчеркивает Bloomberg.

Согласно отчету МВФ , в 2020 году 95 млн людей опустились за черту экстремальной бедности.

Напомним

МВФ обсуждает выделение СДР (специальных прав заимствования) на сумму $650 млрд для помощи в восстановления мировой экономики в результате пандемии. Для чего нужны эти деньги?

Как отмечается в пресс-релизе, подобное разделение поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в дополнении резервных активов. Таким образом можно будет избежать негативных факторов для экономик и роста долгового бремени. Это, в свою очередь, позволит предоставить ресурсы для стран — членов с целью помощи в борьбе с пандемией, для продления программ вакцинации и других средств.