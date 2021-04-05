Капитализация крипторынка достигла нового рекорда — превысила $2 триллиона

Капитализация криптовалютного рынка впервые в истории превысила $2 трлн, что стало преимущественно следствием роста стоимости второй криптовалюты Ethereum до $2000. Об этом свидетельствуют данные платформы CoinGecko, пишет thepage.

Капитализация крипторынка достигла нового рекорда — превысила $2 триллиона
Фото: cryptocurrency.tech

Стоимость Ethereum превысила $2000 и колеблется у отметки $2080 за монету.

Биткоин слабо рос в течение всей прошедшей недели и его стоимость колеблется примерно на уровне $60 тыс. за монету накануне нового исторического максимума (ATH).

В результате очередного перерасчета сложность майнинга биткоина выросла на 5,82% - до рекордных 23,1 трлн хешей. Средний хешрейт сети достиг 165 EH/s.

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