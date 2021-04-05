Центробанк Китая разрешил тестировать цифровой юань для трансграничных платежей

Центральный банк Китая продолжает тестировать использование цифрового юаня. На этот раз регулятор разрешил избранным жителям Гонконга использовать его для осуществления трансграничных платежей. Об этом пишет thepage.

Фото: bits.media

В чем заключается смысл эксперимента

Народный банк Китая (НБК) провел эксперимент по использованию цифровой валюты для оплаты в городе Шэньчжэнь, расположенном на границе между особым административным районом Гонконг и провинцией Гуандун на юге Китая, передает Nikkei Asia.

До сих пор использование цифрового юаня ограничивалось розничными платежами на материковой части Китая.

Жители Гонконга, регулярно посещающие Шэньчжэнь, могут зарегистрировать цифровой кошелек с дневным лимитом сделок до 50 тыс. юаней после подтверждения своей личности с помощью разрешения на поездку на материк.

Гонконгцы, которые время от времени посещают Шэньчжэнь и не имеют разрешения на поездку на материк, могут использовать свой гонконгский номер телефона для открытия цифрового кошелька. Это позволяет проводить анонимные платежи на меньшую сумму.

Напомним

В начале декабря 2020 года валютное управление Гонконга, де-факто центральный банк Гонконга, объявило, что готовится к «техническому пилотному тестированию» цифрового юаня для трансграничных платежей в сотрудничестве с НБК.

Юань уже широко используется в Гонконге как цифровая версия валюты, разработанная в качестве замены наличных, что принесет больше удобства пользователям.

В течение следующих нескольких лет КНР планирует расширить тестирование цифрового юаня на ряд регионов, в том числе Большой залив Гуандун — Гонконг — Макао.

Контекст

Тестирование цифрового юаня в Гонконге согласуется с недавно опубликованным пятилетним планом экономического и социального развития Китая на 2021?2025 годы. План включает предложение «неуклонно продвигать исследования и разработки цифровой валюты».

В 2019 году Гонконг оставался крупнейшим офшорным рынком для юаня, на него приходилось 44,9% трансграничных платежей и поступлений в юанях, что составляет 8,83 трлн юаней ($1,3 трлн).

Напомним

Китай начал разрабатывать национальную цифровую валюту в сентябре 2019 года. В отличие от известных цифровых валют, таких как биткоин, валюта, разрабатываемая центральным банком Китая, контролируется единой властью, а не децентрализованной системой, управляемой пользователями по всему миру.

Пилотный проект по тестированию цифрового юаня включен в государственный план, как и указано в опубликованном ранее документе о создании в Пекине и других городах «особых тестовых зон свободной торговли».

Китай возглавляет список стран, которые дальше всех продвинулись на пути запуска суверенных цифровых валют: Пекин уже провел соответствующие тесты в больших городах, включая Шэньчжэнь, Чэнду и Ханчжоу.