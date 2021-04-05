Нацбанк временно приостановил деятельность 7 страховщиков. Список

Национальный банк временно приостановил действие всех лицензий семи страховым компаниям за непредставление отчетности и нарушение нормативов.

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Национальный банк временно приостановил действие всех лицензий семи страховым компаниям за непредставление отчетности и нарушение нормативов. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял решение временно приостановить действие всех лицензий 2 апреля.

Какие СК попали в список

СК «Афина-Авто»;

СК «Велс»;

СК «Мега Полис»;

СК «Доминант»;

СК «Бизнес Страхование»;

СК «Честно-Страхование»;

СК «Гермес».

Причина прекращения деятельности

Нацбанк в начале марта составил акты о правонарушениях за непредставление (неполное представление) этими страховщиками отчетности за 9 месяцев 2020 года. Акты были составлены по результатам дистанционного надзора во II полугодии 2020 года, а именно — контроль за выполнением страховщиками обязанности подавать отчетность в НБУ и в связи с выявлением нарушений нормативно-правовых актов.

Страховщики имели право в течение 7 дней предоставить НБУ объяснения относительно совершенных нарушений. Однако регулятор их так и не получил.

По состоянию на 2 апреля страховщики не подали отчетность за 9 месяцев 2020 года, то есть нарушения, зафиксированные в актах, не устранены.

Указанные страховщики также не подали отчетность за I полугодие 2020 года (кроме СК «Велс») и 2020 год, то есть ни разу не отчитывались в НБУ.

Что говорят в НБУ

НБУ напоминает, что представление отчетности к регулятору — базовая обязанность страховщика.

Решение о временном прекращении деятельности вступает в силу 3 апреля 2021.

С этого момента и до прекращения нарушений указанные страховщики теряют право заключать новые договора страхования и договора страхования, которые увеличивают обязательства по ранее заключенным договорам страхования.

Страховщики могут в течение месяца (до 5 мая 2021) устранить нарушения и представить Нацбанку отчеты об их устранении и заверенные надлежащим образом документы, подтверждающие это. Если нарушения будут устранены, то регулятор возобновит действие лицензий.

НБУ отмечает, что доля этих 7 страховщиков на рынке — несущественна. По состоянию на последние даты, когда компании подавали отчетность, средний объем привлеченных ими страховых премий был 3 млн грн. Некоторые компании вообще не осуществляли деятельность.

Напомним

Как писал «Минфин», деятельность небанковского сектора активно переформатируют. На этой неделе в парламенте зарегистрирован проект закона №?5315 «О страховании».

Что известно о законопроекте. Закон повышает платежеспособность страховых компаний. Во-вторых, закон существенно упростит вход и выход страховщиков на рынок.

В-третьих, защита прав страхователя. Клиенты компаний должны получить исчерпывающие сведения об условиях договора страхования и размер страховой премии. Компании же, в свою очередь, должны указывать корректные дату и период, когда премия подлежит уплате, и последствия, если она уплачена с задержкой или вообще не уплачены.

В-четвертых, для страховых брокеров и страховых агентов вводится процедура обязательной регистрации в едином реестре.