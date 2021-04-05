Украина привлекает все меньше прямых иностранных инвестиций. Отток составил $868,2 миллиона

В 2020 году чистый отток прямых иностранных инвестиций Украины составил $868, 2 млн по сравнению с их чистым притоком в $5,86 млрд в 2019 году.

Фото: uainfo.org

В 2020 году чистый отток прямых иностранных инвестиций Украины составил $868, 2 млн по сравнению с их чистым притоком в $5,86 млрд в 2019 году. Об этом говорится в данных НБУ .

Как отмечает регулятор, отток ПИИ из Украины наблюдается впервые с 2015 года, когда он составил $458 млн.

После этого наблюдался приток ПИИ: в 2016 году — $3,81 млрд, в 2017 году — $3,69 млрд, в 2018 году — $4,45 млрд, в 2019 году — $5,86 млрд.

Наиболее успешным в плане привлечения иностранных инвестиций был 2008 год, когда инвесторы вложили в экономику Украины $10,8 млрд.

Отток капитала по финансовому счету (чистое кредитование) в прошлом году составил $4,6 млрд (в 2019 году чистый приток составил $10,1 млрд).

Напомним

В I квартале 2020 года НБУ зафиксировал чистый отток ПИИ в $1,6 млрд, обусловленный изъятием реинвестируемых доходов реального сектора, который по предварительной методологии составил $540 млн.

Ранее в ООН заявили, что поток прямых иностранных инвестиций в глобальной экономике в 2020 году сократится на 40% по сравнению с показателем 2019 года.

Прямые инвестиции (акционерный капитал) в экономике Украины по состоянию на 31 декабря 2019 составили $35,8 млрд, что на $2,9 млрд больше, чем годом ранее.

По данным НБУ, объем прямых иностранных инвестиций, осуществленных за счет средств отечественного происхождения, в 2018 году составил $0,5 млрд, то есть 20,6% от общего объема прямых в Украине.