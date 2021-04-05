Украина привлекает все меньше прямых иностранных инвестиций. Отток составил $868,2 миллиона

В 2020 году чистый отток прямых иностранных инвестиций Украины составил $868, 2 млн по сравнению с их чистым притоком в $5,86 млрд в 2019 году.

Украина привлекает все меньше прямых иностранных инвестиций. Отток составил $868,2 миллиона
Фото: uainfo.org

В 2020 году чистый отток прямых иностранных инвестиций Украины составил $868, 2 млн по сравнению с их чистым притоком в $5,86 млрд в 2019 году. Об этом говорится в данных НБУ.

Интересные цифры

Как отмечает регулятор, отток ПИИ из Украины наблюдается впервые с 2015 года, когда он составил $458 млн.

После этого наблюдался приток ПИИ: в 2016 году — $3,81 млрд, в 2017 году — $3,69 млрд, в 2018 году — $4,45 млрд, в 2019 году — $5,86 млрд.

Наиболее успешным в плане привлечения иностранных инвестиций был 2008 год, когда инвесторы вложили в экономику Украины $10,8 млрд.

Отток капитала по финансовому счету (чистое кредитование) в прошлом году составил $4,6 млрд (в 2019 году чистый приток составил $10,1 млрд).

Напомним

В I квартале 2020 года НБУ зафиксировал чистый отток ПИИ в $1,6 млрд, обусловленный изъятием реинвестируемых доходов реального сектора, который по предварительной методологии составил $540 млн.

Ранее в ООН заявили, что поток прямых иностранных инвестиций в глобальной экономике в 2020 году сократится на 40% по сравнению с показателем 2019 года.

Прямые инвестиции (акционерный капитал) в экономике Украины по состоянию на 31 декабря 2019 составили $35,8 млрд, что на $2,9 млрд больше, чем годом ранее.

По данным НБУ, объем прямых иностранных инвестиций, осуществленных за счет средств отечественного происхождения, в 2018 году составил $0,5 млрд, то есть 20,6% от общего объема прямых в Украине.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине обложат налогами селянВ Украине обложат налогами селян
Apple оштрафуют в Южной Корее за препятствование антимонопольному расследованиюApple оштрафуют в Южной Корее за препятствование антимонопольному расследованию
ПриватБанк пригрозил отключить пользователям платежные системы Apple Pay и Google PayПриватБанк пригрозил отключить пользователям платежные системы Apple Pay и Google Pay
Госгеонедр выдала пять спецразрешений на добычу газаГосгеонедр выдала пять спецразрешений на добычу газа
Запорожсталь нарастила выплавку стали на 14,1%, до 343,7 тыс. тЗапорожсталь нарастила выплавку стали на 14,1%, до 343,7 тыс. т
Блок рекламы


Похожие новости
Украина снизила импорт газа до минимумаУкраина снизила импорт газа до минимума
Украина экспортировала черных металлов на 2,67 млрд долл.Украина экспортировала черных металлов на 2,67 млрд долл.
Сервис доставки Glovo привлек 450 миллионов евро инвестицийСервис доставки Glovo привлек 450 миллионов евро инвестиций
Зарплата 3,5 миллиона, Honda 2008 года и недостроенный дом. Рожкова показала свои доходыЗарплата 3,5 миллиона, Honda 2008 года и недостроенный дом. Рожкова показала свои доходы
Украина запретила импортировать из РоSSии пшеницу, масло, моющие средства и бумагуУкраина запретила импортировать из РоSSии пшеницу, масло, моющие средства и бумагу
Украина на аукционах ОВГЗ привлек в госбюджет 8,87 млрд гривеньУкраина на аукционах ОВГЗ привлек в госбюджет 8,87 млрд гривень
Украина закупила в марте на 10% больше СПГУкраина закупила в марте на 10% больше СПГ
Украина потеряла на схемах по уклонению от уплаты налогов почти 8 млрд долл.Украина потеряла на схемах по уклонению от уплаты налогов почти 8 млрд долл.
Украина выплатила $110,7 миллиона процентов по евробондам — министерствоУкраина выплатила $110,7 миллиона процентов по евробондам — министерство
В 2020 году мировой дефицит меди составил 560 тыс тоннВ 2020 году мировой дефицит меди составил 560 тыс тонн
Последние новости
Подгружаем последние новости