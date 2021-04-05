Укрзализныця планирует вложить в ремонт и модернизацию инфраструктуры до 9 мрлд грн

Укрзализныця планирует вложить в ремонт и модернизацию инфраструктуры до 9 мрлд грн

АО "Укрзализныця" начала сезон путевых работ, в ходе которых планирует реконструкцию и капитальный ремонт почти 400 км путей и еще 800 км обновить средним ремонтом. В общей сложности, в 2021 году "Укрзализныця" планирует вложить в ремонт и модернизацию инфраструктуры до 9 мрлд грн, сообщает пресс-служба компании.

Также будет проведена реконструкция и капремонт 455 стрелочных переводов и еще 600 обновлены.

"Основные работы будут сосредоточены на проблемных участках с интенсивным движением. После выполнения работ будут отменены действующие ограничения скорости, реализована максимальная пропускная способность для грузовых поездов и максимальная графиковая скорость для пассажирских", – говорит исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Иван Юрик.

Предполагается, что в этом году путевые работы будут выполняться, в частности, на направлениях Дарница - Гребенка, Киев - Фастов - Жмеринка - Вапнярка - Одесса, Знаменка - Одесса, Мироновка - Пятихатки - Чаплино, Казатин - Шепетовка - Здолбунов, Кривой Рог-Главный - Камыш-Заря - Волноваха - Мариуполь, Львов - Стрый - Чоп и др.

Также "Укрзализныця" начинает два масштабных инфраструктурных проекта по электрификации направлений Долинская - Николаев - Колосовка и Ковель - Изов - Госграница. Причем последний проект планируется реализовывать за собственные средства и закончить уже в этом году.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Украине обложат налогами селянВ Украине обложат налогами селян
Apple оштрафуют в Южной Корее за препятствование антимонопольному расследованиюApple оштрафуют в Южной Корее за препятствование антимонопольному расследованию
ПриватБанк пригрозил отключить пользователям платежные системы Apple Pay и Google PayПриватБанк пригрозил отключить пользователям платежные системы Apple Pay и Google Pay
Госгеонедр выдала пять спецразрешений на добычу газаГосгеонедр выдала пять спецразрешений на добычу газа
Запорожсталь нарастила выплавку стали на 14,1%, до 343,7 тыс. тЗапорожсталь нарастила выплавку стали на 14,1%, до 343,7 тыс. т
Блок рекламы


Похожие новости
Азовский судоремонтный завод снова станет государственнымАзовский судоремонтный завод снова станет государственным
Rozetka планирует создать собственную платежную системуRozetka планирует создать собственную платежную систему
Увеличение прожиточного минимума планируется с 2022 года. Сначала на 14% — МинсоцполитикиУвеличение прожиточного минимума планируется с 2022 года. Сначала на 14% — Минсоцполитики
Украина планирует потратить 14 млрд грн на ПХГУкраина планирует потратить 14 млрд грн на ПХГ
В текущем году Казахстан планирует увеличить выплавку стали на 17%В текущем году Казахстан планирует увеличить выплавку стали на 17%
Областям предлагают брать кредиты ЕБРР на ремонт дорогОбластям предлагают брать кредиты ЕБРР на ремонт дорог
ФГВФЛ планирует вдвое увеличить гарантированную сумму по депозитамФГВФЛ планирует вдвое увеличить гарантированную сумму по депозитам
Укрзализныця без масла: первые жертвы мирового кризиса смазочной отраслиУкрзализныця без масла: первые жертвы мирового кризиса смазочной отрасли
Укрзализныця наторговала ломом на 1 млрд грнУкрзализныця наторговала ломом на 1 млрд грн
Администрация Байдена планирует увеличить налоги для американцев с доходом более $400 тыс. - BloombergАдминистрация Байдена планирует увеличить налоги для американцев с доходом более $400 тыс. - Bloomberg
Последние новости
Подгружаем последние новости