Bloomberg: быстрее всех после пандемии восстановятся экономики США и Китая

В то же время, экономики таких стран, как Франция, Германия, Италия, Великобритания и Япония продолжат сокращаться.

После пандемии коронавируса быстрее всех в мире восстановятся экономики Соединенных Штатов Америки и Китая.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Bloomberg.

Прогнозы экспертов основываются на том, что в США и Китае наблюдаются быстрые темпы вакцинации, и правительства стран придерживаются жесткой монетарной политики.

Ожидается, что в 2021 году начнется восстановление экономики, однако некоторые страны будут отставать от лидеров постпандемического мира. Прогнозируется, что восстановление глобальной экономики будет происходить рекордными темпами, и ее рост составит рекордные за более чем 50 лет 6,9%.

Главным двигателем восстановления станут США , в то время как экономики таких стран, как Франция, Германия, Италия, Великобритания и Япония продолжат сокращаться. Среди развивающихся стран впереди всех будет Китай .

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют, что пандемия коронавируса закончится в начале 2022 года. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге считает, что вирус продолжит свое распространение, однако необходимости во всех ограничениях уже не будет. При этом Клюге отметил, что это вероятное развитие событий, но точный результат определить пока нельзя.

Также в ВОЗ надеются, что на динамику заболеваемости повлияет вакцинация.