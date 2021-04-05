Румыния начала получать роSSийский газ через "Турецкий поток" в обход Украины

"Газпром" постепенно уменьшает транзит через Украину.

Румыния начала получать роSSийский газ через "Турецкий поток" в обход Украины
Трубопровод *Турецкий поток*
Фото: IntelliNews

Румыния с 1 апреля начала получать газ из РоSSии через газопровод "Турецкий поток" в обход Украины.

Об этом сообщил директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Постепенно "Газпром" уменьшает транзит через Украину. После запуска "Турецкого потока" транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел из Украины в новые газопроводы. А с 1 апреля и поставки газа в Румынию полностью обеспечиваются со стороны Болгарии через "Турецкий поток - 2", - написал Макогон в фейсбуке.

Сейчас в южном направлении через Украину газ идет только в Молдову.

В случае дальнейшего продления "Турецкого потока", Украина может потерять и транзит в Венгрию. Магокон оценил возможные транзитные потери Украины в 10-12 млрд кубометров.

"Очень важно не допустить завершения строительства "Северного потока - 2". Транзит газа для Украины - это не только значительный доход, а важный элемент энергетической и милитарной безопасности Украины", - написал Макогон.

Напомним, что церемония запуска газопровода "Турецкий поток" состоялась в начале 2020 года при участии президентов РоSSии и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В ней также приняли участие премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александар Вучич - эти страны будут получать газ по новому трубопроводу.

"Турецкий поток" проложен по дну Черного моря от роSSийского города Анапа до европейского побережья Турции. Его строительство - часть роSSийского плана отказа от транзита через Украину. Мощность каждой из двух ниток "Турецкого потока" - по 15,75 млрд куб. м. Одна предназначена для поставки газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Черноморский газопровод РоSSии сначала планировали строить в Болгарии (он должен был называться "Южным потоком"), но из-за позиции Евросоюза проект в конце 2014 закрыли.

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