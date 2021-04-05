В марте из украинских ПХГ было отобрано рекордное количество газа

В марте из украинских ПХГ было отобрано рекордное количество газа

В марте из украинских подземных хранилищ (ПХГ) было отобрано 2,2 млрд кубометров газа, что в 17 раз превышает показатели отбора за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает оператор подземных газохранилищ Украины АО "Укртрансгаз".

По состоянию на 1 апреля запас природного газа в подземных хранилищах составляет 15,82 млрд куб. м газа.

В компании отмечают, что уровень наполнения ПХГ по итогам марта остается самым высоким за 10 лет и несколько превышает прошлогодний показатель – на 1%. Хотя на момент вхождения в текущий сезон отбора соответствующая разница составляла 30%.

"Значительные объемы отбора газа из ПХГ в течение отопительного сезона 2020/2021 объясняются как низкими показателями температуры воздуха, так и востребованностью услуг хранения газа со стороны украинских и иностранных заказчиков. Только за первые три месяца 2021 года Оператор газохранилищ расширил свое портфолио клиентов на 50 компаний (7 из которых являются резидентами иностранных государств). Сейчас услугами Оператора ПХГ пользуются уже 889 заказчиков из Украины и других государств", – сказано в сообщении.

В целом, по состоянию на 1 апреля иностранные трейдеры хранят в режиме "Таможенный склад" 4,98 млрд куб. м газа, что в 7 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них в режиме "short haul" накоплено 3,8 млрд куб. м.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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