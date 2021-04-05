POSCO рассматривает возможность продажи своей 70% доли в компани Мьянмы

Пятая по величине металлургическая компания мира – южнокорейский металлургический гигант POSCO рассматривает возможность продажи своей 70% доли в предприятии Myanma Economic Holdings Ltd (MEHL) в связи с продолжающимися убийствами протестующих силами национальной гвардии страны.



MEHL входит в число военных компаний Мьянмы, недавно попавших под санкции США и Великобритании. POSCO ранее заявляла, что ее бизнес не пострадает от санкций и что она примет меры только в том случае, если обнаружит, что компания MEHL непосредственно причастна к перевороту.



Международное давление на вооруженные силы и компании, которые связаны с ними, с февраля неуклонно возрастает: число погибших за два месяца с тех пор, как генералы свергли избранное правительство Аунг Сан Су Чжи, составило около 550 человек.



Прибыль, которую POSCO получает от сталелитейного бизнеса в Мьянме - около 2 млрд вон (1,77 млн долл.) в прошлом году, - ничтожно мала по сравнению с доходами от газовых проектов компании в Мьянме.



Около двух третей операционной прибыли Posco International было получено в прошлом году - примерно 300 млрд вон (265,5 млн долл.) - в партнерстве с местной государственной энергетической компанией Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE).



