Газпром сокращает транзит через Украину

После запуска газопровода "Турецкий поток" транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел на новые газопроводы, сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон на странице в Facebook.



Также с 1 апреля поставки газа в Румынию будут полностью обеспечиваться со стороны Болгарии через "Турецкий поток-2".



По его словам, сейчас на южном направлении транзит газа через Украину выполняется только для потребителей Молдовы. Если завершат продолжение "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию, то "Газпром" переведет на него и транзит в Венгрию.



Как отметил Макогон, для Украины это означает дополнительную потерю 10-12 млрд кубометров транзита ежегодно.



"Очень важно не допустить завершения строительства "Северного потока-2". Транзит газа Украиной – это не только значительный доход, а важный элемент энергетической и милитарной безопасности Украины", – добавил он.