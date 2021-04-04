"Киевтеплоэнерго" отрицает причастность к продаже фейковых спецпропусков

Пропуска, которые предлагают на досках объявлений в сети, являются прошлогодними.

"Киевтеплоэнерго" отрицает причастность к продаже фейковых спецпропусков
Фото: pravda.com.ua

“Киевтеплоэнерго” опровергло информацию о причастности работников предприятия к торговле в сети Интернет фейковыми спецпропусками для проезда в общественном транспорте.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

По результатам оперативной проверки предприятие установило, что продавцы нелегальных фейковых пропусков не являются его работниками, а пропуска, которые предлагают на досках объявлений в сети, являются прошлогодними.

"Чтобы исключить любые злоупотребления, на предприятии введены дополнительные меры по усилению контроля за использованием спецпропусков. После завершения карантина спецпропуска КП "Киевтеплоэнерго" подлежат обязательному возврату. Пропуск работник должен вернуть персонально", - говорится в сообщении.

Добавим, специальный пропуск для проезда в общественном транспорте предоставляется только при предъявлении служебного удостоверения, паспорта или водительского удостоверения и наличии у лица средств индивидуальной защиты и оплаченного проезда.

"В случае выявления объявлений о продаже спецпропусков, просьба оперативно сообщать Департамент транспортной инфраструктуры КГГА по телефону (044) 366-63-05 или звонить в полицию по телефону 102", - говорится в сообщении.

Напомним, что Департамент транспортной инфраструктуры обратился к правоохранителям из-за объявления в интернете относительно продажи спецбилетов.

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