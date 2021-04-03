В Киеве разоблачили финансовую пирамиду по продаже несуществующих ценных бумаг, жертв просят откликнуться

Организатором преступной схемы оказался гражданин РоSSийской Федерации, который имел сообщников на территории Украины.

В Киеве разоблачили мошенническую финансовую пирамиду, шестеро участников которой создали сайт и под предлогом покупки несуществующих ценных бумаг обманывали граждан.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Незаконную деятельность группы обнаружили следователи Деснянского управления полиции Киева. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Руководитель столичной полиции Андрей Крищенко сообщил, что псевдоинвесторское финансовое учреждение действовало на территории Украины без разрешительных документов и лицензий.

"Организатором преступной схемы оказался гражданин РоSSийской Федерации, который имел сообщников на территории Украины. Руководитель, бухгалтер и менеджеры, в соответствии с распределенными ролями, привлекали граждан инвестировать деньги в ценные бумаги путем создания «персональных кабинетов» на их веб-сайтах, обещали постоянный рост акций и увеличение прибыли. В состав преступной группы, организовавшей финансовую пирамиду, входили шесть человек в возрасте от 25-ти до 45-ти лет", - отметил он.

Во время санкционированных обысков в офисных помещениях правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников.

Все вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Следователи совместно с прокурорами готовят правонарушителям сообщение о подозрении.

В ходе досудебного расследования устанавливаются другие участники незаконного бизнеса и пострадавшие от этой финансовой сделки.

"Полицейские обращаются к гражданам, которые стали свидетелями или жертвами этой финансовой мошеннической схемы «Just2Trade», с просьбой сообщать информацию по спецлинии 102 или номерами 0933798814, 0669932484", - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре прошлого года следователи Службы безопасности Украины разоблачили группу компаний, которые занимались махинациями на рынке ценных бумаг на общую сумму 2,8 млрд грн.

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