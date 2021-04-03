В Украине обложат налогами селян

Оформлять ФЛП и декларировать доходы заставят жителей сел, которые не сдали в аренду свои земельные участки, а обрабатывают их самостоятельно.

Областные налоговые службы призывают физических лиц, которые самостоятельно обрабатывают земельные паи площадью от 2 гектар и получают доход от продажи сельскохозяйственной продукции, подать декларацию об имущественном состоянии и доходах.

Согласно законодательству Украины, доходы от продажи сельскохозяйственной продукции, выращенной на собственных земельных участках площадью более 2 гектар, подлежат налогообложению НДФЛ по ставке 18 процентов, плюс военный сбор в размере 1,5 процента.

Декларацию о доходах селяне, самостоятельно обрабатывающие свои земли, должны подать до 30 апреля текущего года. Оплатить налоговые сборы, включая военный сбор, следует до 1 августа 2021 года.

Чтобы далее иметь возможность осуществлять свою деятельность, селянам рекомендуют зарегистрироваться субъектами хозяйствования – ФЛП, платить соответствующие налоги, бюджетные сборы и ЕСВ.

Кроме того, Министерство финансов работает над устранением «лазеек» в законодательстве, которые позволяют предпринимателям уклоняться от уплаты налогов.