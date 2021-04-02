"Труба Медведчука": Зеленский заявил об уничтожении почти 400 километров магистрали
"Это диверсия, следствием которой будут уголовные дела и уголовная ответственность".
Предыдущими владельцами в 2017-2019 годах было уничтожено почти 400 километров нефтепровода "Самара-Западное направление». Магистраль была возвращена в собственность государства решением Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) от 19 февраля.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после заседания Совета национальной безопасности и обороны.
"Это диверсия, следствием которой будут уголовные дела и уголовная ответственность. Причастным к этому лицам скажу коротко, цитатой из известной комедии: «Ваше дело - труба!»" - сказал Зеленский.
Президент также сообщил, что сегодня был презентован Центр противодействия дезинформации, который уже начал свою работу. Учреждение станет информационным щитом Украины и сделает все, "чтобы «черная пятница» наступила для всех пропагандистов и информационных диверсантов как снаружи, так и внутри страны".
Напомним, что в 2018 году участки нефтетрубопроводов "Самара - Западное направление» и «Грозный - Армавир - Трудовая", проходящих по территории Украины, были выведены из государственной собственности и переданы в коммерческое пользование структурам, аффилированным с Виктором Медведчуком.
19 февраля СНБО принял решение о санкциях в отношении Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также других связанных с ним лиц.
После хранения арестованного имущества АО "Укртранснафта" АРМА сможет выставить его на конкурс по продаже или передаче в управление.
Вчера НАК "Нафтогаз" согласился передать на временное ответственное хранение арестованное имущество ООО "Прикарпатзападтранс" в "Укртранснафту". При этом "Укртранснафта" не имеет права пользоваться арестованным имуществом.
23 февраля Высший антикоррупционный суд на основании доказательств, собранных совместно СБУ, НАБУ, САП и ОГП, наложил арест на часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", незаконное выбытие которого из государственной собственности правоохранители расследуют в рамках совместной следственной группы.
По данным LB.ua, часть "нефтепровода Медведчука" передали на хранение "Укртранснефти".