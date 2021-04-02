"Труба Медведчука": Зеленский заявил об уничтожении почти 400 километров магистрали

"Это диверсия, следствием которой будут уголовные дела и уголовная ответственность".

Фото: НАБУ

Предыдущими владельцами в 2017-2019 годах было уничтожено почти 400 километров нефтепровода "Самара-Западное направление». Магистраль была возвращена в собственность государства решением Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) от 19 февраля.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после заседания Совета национальной безопасности и обороны.

"Это диверсия, следствием которой будут уголовные дела и уголовная ответственность. Причастным к этому лицам скажу коротко, цитатой из известной комедии: «Ваше дело - труба!»" - сказал Зеленский.

Президент также сообщил, что сегодня был презентован Центр противодействия дезинформации, который уже начал свою работу. Учреждение станет информационным щитом Украины и сделает все, "чтобы «черная пятница» наступила для всех пропагандистов и информационных диверсантов как снаружи, так и внутри страны".

Напомним, что в 2018 году участки нефтетрубопроводов "Самара - Западное направление» и «Грозный - Армавир - Трудовая", проходящих по территории Украины, были выведены из государственной собственности и переданы в коммерческое пользование структурам, аффилированным с Виктором Медведчуком.

19 февраля СНБО принял решение о санкциях в отношении Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также других связанных с ним лиц.

После хранения арестованного имущества АО "Укртранснафта" АРМА сможет выставить его на конкурс по продаже или передаче в управление.  

Вчера НАК "Нафтогаз" согласился передать на временное ответственное хранение арестованное имущество ООО "Прикарпатзападтранс" в "Укртранснафту". При этом "Укртранснафта" не имеет права пользоваться арестованным имуществом.

23 февраля Высший антикоррупционный суд на основании доказательств, собранных совместно СБУ, НАБУ, САП и ОГП, наложил арест на часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", незаконное выбытие которого из государственной собственности правоохранители расследуют в рамках совместной следственной группы.

По данным LB.ua, часть "нефтепровода Медведчука" передали на хранение "Укртранснефти".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ПриватБанк пригрозил отключить пользователям платежные системы Apple Pay и Google PayПриватБанк пригрозил отключить пользователям платежные системы Apple Pay и Google Pay
Госгеонедр выдала пять спецразрешений на добычу газаГосгеонедр выдала пять спецразрешений на добычу газа
Потребители электроэнергии задолжали Энергоатому 12 млрд грнПотребители электроэнергии задолжали Энергоатому 12 млрд грн
ПриватБанк добился права на суд с одним из крупнейших банков ИзраиляПриватБанк добился права на суд с одним из крупнейших банков Израиля
Программу «5-7-9%» расширят на микрокредиты ФОПамПрограмму «5-7-9%» расширят на микрокредиты ФОПам
Блок рекламы


Похожие новости
Nord Stream 2 AG заявил о военной угрозе для "Северного потока-2"Nord Stream 2 AG заявил о военной угрозе для "Северного потока-2"
Объем кеша в еврозоне увеличился на 11% и составляет почти 1,4 триллиона евроОбъем кеша в еврозоне увеличился на 11% и составляет почти 1,4 триллиона евро
Прибыль нефтегазовой компании Enwell Energy Новинского упала почти в 4 разаПрибыль нефтегазовой компании Enwell Energy Новинского упала почти в 4 раза
Украина потеряла на схемах по уклонению от уплаты налогов почти 8 млрд долл.Украина потеряла на схемах по уклонению от уплаты налогов почти 8 млрд долл.
Укртранснафта в 2020 году увеличила чистую прибыль почти до 900 млн грн.Укртранснафта в 2020 году увеличила чистую прибыль почти до 900 млн грн.
Газпром заявил об убытках свыше 9 млрд долл. за годГазпром заявил об убытках свыше 9 млрд долл. за год
Зеленский подписал указ о национализации Мотор СичЗеленский подписал указ о национализации Мотор Сич
СБУ поймала кибермошенников, выманивших у украинцев почти $5 млнСБУ поймала кибермошенников, выманивших у украинцев почти $5 млн
ФГВФЛ продает пул активов банка «Финансовая инициатива» за почти 4% номинальной стоимостиФГВФЛ продает пул активов банка «Финансовая инициатива» за почти 4% номинальной стоимости
Из-за коронакризиса прибыль Saudi Aramco обвалилась почти вдвоеИз-за коронакризиса прибыль Saudi Aramco обвалилась почти вдвое
Последние новости
Подгружаем последние новости