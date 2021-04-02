ГФС помешала уклонению от уплаты налогов на сумму 230 млн грн

Обвинительный акт направлен в суд.

ГФС помешала уклонению от уплаты налогов на сумму 230 млн грн
Фото: mignews.com.ua

Офису крупных налогоплательщиков ГФС удалось помешать уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах - речь идет о сумме 229 млн грн, возмещенной государственному бюджету. Материалы дела переданы в суд, который определит наказание для фигурантов. Об этом говорится в сообщении Офиса крупных налогоплательщиков.

Отмечается, что сотрудник коммерческого банка, находясь в сговоре с группой лиц, заведомо не обеспечил применение ставки налога с дохода компании-нерезидента в размере 15%, полученного на территории Украины, а также внес ложные сведения в налоговую отчетность банка. Данные действия привели к уклонению от уплаты налогов в размере 229 млн грн.

Следователям ГФС при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора удалось обеспечить возмещение указанной суммы в государственный бюджет. Обвинительный акт в отношении сотрудника банка направлен в суд. Фигуранту дела инкриминируют уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также служебный подлог.

"Борьба с уклонением от уплаты налогов - это противодействие искажению конкуренции на рынках, вклад в развитие экономики страны и инструмент обеспечения социальной стабильности", - указывает глава ГФС Вадим Мельник.

Напомним, Мельник возглавляет ГФС с декабря 2020 года.

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