Киев расширяет льготы и преференции для малого и среднего бизнеса, - Кличко

Проект решения о расширении льгот для малого и среднего бизнеса столицы будет вынесен на рассмотрение на ближайшей сессии Киевсовета.

Столичная власть вводит пакет льгот и преференций для малого и среднего бизнеса Киева . Об этом Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

«Мы понимаем, что строгие карантинные ограничения больно ударят как по бизнесу, так и по экономике города. Поэтому на ближайшей сессии Киевсовета я вынесу на рассмотрение депутатов проект решения о расширении льгот для малого и среднего бизнеса столицы. Введя такие льготы - и для бизнеса, и для киевлян в целом - город недополучит много средств в бюджет. Но мы идем на это, потому что понимаем, как сложно сегодня удержаться бизнесу и выжить людям. Все вызовы мы должны преодолеть вместе – совместными усилиями», – подчеркнул Кличко.

Он сообщил, что речь идет о: уменьшении размера долевого участия с нынешних 50% до 1 гривны в содержании объектов благоустройства владельцами заведений общественного питания; уменьшении платы за размещение средств наружной рекламы и рекламы на коммунальном транспорте до 50%; освобождении владельцев автомобилей на территории Киева от оплаты за парковку на площадках КП «Киевтранспарксервис».

Кроме того, в проекте решения предусмотрено увеличение размера финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, отметил Кличко.

«Компенсация процентов не только по кредитам, что город уже ввел год назад, но и по «кредитным линиям». А также – о расширении перечня субъектов малого и среднего бизнеса, которые имеют право на такую компенсацию. И об увеличении количества банков-партнеров этой программы», – пояснил мэр Киева .

Кличко добавил, что проект решения о расширении льгот для малого и среднего бизнеса столицы будет вынесен на рассмотрение на ближайшей сессии Киевсовета. А также поблагодарил бизнес и волонтеров, которые помогают городу и киевлянам во время карантина.

Напомним, что по инициативе Виталия Кличко с января этого года столичные медики получают доплату 5000 грн в месяц.