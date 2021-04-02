Курс Ethereum приблизился к историческому максимуму. Цена поднялась выше $2 тысяч

2 апреля цена Ethereum достигала $2,01 тыс., приближаясь к историческому максимуму стоимости в $2,04 тыс., установленному в середине февраля. Об этом говорится в данных CoinGecko.

Курс Ethereum приблизился к историческому максимуму. Цена поднялась выше $2 тысяч
Фото: pinterest.com

Рыночная капитализация альткоина достигла $229 млрд. По этому показателю монета занимает вторую строчку после биткоина с оценкой в $1,11 трлн.

Поданным интерактивной таблицы «Минфина» курс Ethereum по состоянию на 11:22 составляет $1,09.

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