Цены на нефть продолжают расти

Цены на нефть продолжают расти

Цены на нефть продолжают расти в пятницу, 2 апреля, после повышения примерно на 2 долл./барр. накануне после принятия решения группы ОПЕК+ о мягком поэтапном увеличении нефтедобычи в мае-июле. Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Стоимость барреля июньской нефти Brent составила 64,67 долл. (+0,05%). Баррель майской нефти WTI торговался по 61,30 долл. (+3,62%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне 62,74 и 59,16 долл. соответственно.

Участники группы ОПЕК+, в которую входит 23 государства, в ходе апрельского министерского саммита договорились увеличить нефтедобычу на 350 тыс. барр./сут. (б/с) в мае и июне и на 400 тыс. б/с в июле.

Первоначально Саудовская Аравия рассматривала возможность сокращения производства еще на 250 тыс. б/с в мае и июне, чтобы обеспечить дальнейшую поддержку рынку. Но Эр-Рияд отказался от этой идеи после достижения консенсуса с другими производителями о том, что увеличение производства может пройти безболезненно, если спрос на сырую нефть в ближайшие месяцы вырастет. Это позволит Саудовской Аравии увеличить свою долю рынка.

С тех пор как год назад ОПЕК+ начала снижать добычу, наибольшие сокращения пришлись на Саудовское королевство. Это позволило производителям нефти США увеличить свой экспорт и свою долю на мировом рынке. Данные показали, что экспорт нефти из США на прошлой неделе подскочил с 2,5 млн до 3,2 млн б/с.

Добыча нефти в США также выросла на прошлой неделе до 11,1 млн б/с на фоне увеличения мировых цен на нефть до 60 долл./барр. и выше. В последние несколько месяцев Соединенные Штаты производили не более 11 млн барр. черного золота в сутки.

Рост производства сопровождался увеличением количества буровых установок в США. По состоянию на минувшую пятницу их количество, которое является показателем будущей добычи, составило 337 ед.. Это на 193 ед., или на 80%, выше рекордного минимума августа — 244 ед..

По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 64,67 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 64,63 доллара за баррель, что на 1,89 долл. выше уровня закрытия торгов (62,74 долл.).

МинПром по материалам Укринформ

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