Сервис доставки Glovo привлек 450 миллионов евро инвестиций
Испанский сервис доставки Glovo привлек 450 млн евро инвестиций. Это рекордный раунд финансирования для стартапов из Испании.
Испанский сервис доставки Glovo привлек 450 млн евро инвестиций. Это рекордный раунд финансирования для стартапов из Испании. Об этом пишет
Детали раунда
Раунд финансирования возглавили инвестиционные фонды Lugard Road Capital и Luxor Capital Group. Также среди инвесторов оказались Delivery Hero, Drake Enterprises и GP Bullhound.
Еще одним участником раунда стал украинский фонд GR Capital, рассказали Forbes в компании. Впервые он проинвестировал в Glovo в июле 2018 года.
Сервис использует средства на расширение своей услуги q-commerce — доставки товаров городским потребителям за 30 минут. Таким образом, компания стремится стать лидером на 20 рынках, где она сейчас работает.
Также Glovo планирует расширить команду с 300 до 500 специалистов для работы в штаб-квартире в Барселоне и в технических центрах в Мадриде и Варшаве (Польша).
К концу 2021 года компания нацелена достичь отметки в 200 магазинов, открыв новые dark stores в Валенсии, Риме, Порту и Бухаресте.
Накануне пандемии, в декабре 2019 года, Glovo привлекла $166 млн. Тогда сервис оценили в $1,18 млрд.
Предыстория
Спрос на доставку резко вырос с началом пандемии COVID-19. В результате компании по доставке пользуются большим спросом среди инвесторов. Так, в ходе раунда финансирования американский сервис доставки продуктов Instacart оценили в $39 млрд. Это позволило ему стать вторым из самых дорогих стартапов в США.
Украинский рынок доставки увеличился 2020 году в шесть-семь раз по сравнению с показателями предыдущего года, пишет AIN.UA. В частности, доставка Glovo из супермаркетов выросла почти в 15 раз. В Украине сервис Glovo был запущен в октябре 2018 года.
Активно развивается украинский сервис доставки еды Rocket. В конце 2020 года компания объявила о начале работы на Кипре. Эта страна стала первой в рамках международной экспансии компании — в этом году Rocket планирует начать работу в Нидерландах и ряде европейских стран.
Инвестиция GR Capital
Как пишет Forbes, в фонде не раскрыли, сколько проинвестировали в рамках нового раунда Glovo. Сообщается лишь, что сумма превышает размер первой инвестиции. Учитывая предыдущую активность GR Capital, возможно, речь идет о 3 млн евро.