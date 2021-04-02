Сервис доставки Glovo привлек 450 миллионов евро инвестиций

Испанский сервис доставки Glovo привлек 450 млн евро инвестиций. Это рекордный раунд финансирования для стартапов из Испании .

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Испанский сервис доставки Glovo привлек 450 млн евро инвестиций. Это рекордный раунд финансирования для стартапов из Испании . Об этом пишет TechCrunch .

Детали раунда

Раунд финансирования возглавили инвестиционные фонды Lugard Road Capital и Luxor Capital Group. Также среди инвесторов оказались Delivery Hero, Drake Enterprises и GP Bullhound.

Еще одним участником раунда стал украинский фонд GR Capital, рассказали Forbes в компании. Впервые он проинвестировал в Glovo в июле 2018 года.

Сервис использует средства на расширение своей услуги q-commerce — доставки товаров городским потребителям за 30 минут. Таким образом, компания стремится стать лидером на 20 рынках, где она сейчас работает.

Также Glovo планирует расширить команду с 300 до 500 специалистов для работы в штаб-квартире в Барселоне и в технических центрах в Мадриде и Варшаве (Польша).

К концу 2021 года компания нацелена достичь отметки в 200 магазинов, открыв новые dark stores в Валенсии, Риме, Порту и Бухаресте.

Накануне пандемии, в декабре 2019 года, Glovo привлекла $166 млн. Тогда сервис оценили в $1,18 млрд.

Предыстория

Спрос на доставку резко вырос с началом пандемии COVID-19. В результате компании по доставке пользуются большим спросом среди инвесторов. Так, в ходе раунда финансирования американский сервис доставки продуктов Instacart оценили в $39 млрд. Это позволило ему стать вторым из самых дорогих стартапов в США .

Украинский рынок доставки увеличился 2020 году в шесть-семь раз по сравнению с показателями предыдущего года, пишет AIN.UA. В частности, доставка Glovo из супермаркетов выросла почти в 15 раз. В Украине сервис Glovo был запущен в октябре 2018 года.

Активно развивается украинский сервис доставки еды Rocket. В конце 2020 года компания объявила о начале работы на Кипре. Эта страна стала первой в рамках международной экспансии компании — в этом году Rocket планирует начать работу в Нидерландах и ряде европейских стран.

Инвестиция GR Capital

Как пишет Forbes, в фонде не раскрыли, сколько проинвестировали в рамках нового раунда Glovo. Сообщается лишь, что сумма превышает размер первой инвестиции. Учитывая предыдущую активность GR Capital, возможно, речь идет о 3 млн евро.