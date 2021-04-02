Клиенты Goldman Sachs получат возможность инвестировать в криптовалюты

Клиенты крупнейшего инвестиционного банка США Goldman Sachs во втором квартале 2021 года смогут инвестировать в криптовалюты. Об этом в интервью CNBC сообщила новый руководитель отдела цифровых активов подразделения банка по управлению частным капиталом Мэри Рич.

Клиенты Goldman Sachs получат возможность инвестировать в криптовалюты
Фото: delo.ua

Что анонсировал Goldman Sachs

«Goldman Sachs планирует предложить клиентам полный спектр инвестиций в криптовалюту, будь то физический биткоин, деривативы или традиционные инвестиционные инструменты», — заявила Рич.

Контекст

Goldman Sachs стал вторым крупным инвестиционным банком, который добавит возможность для клиентов вкладывать средства в криптовалюты.

Ранее глава компании Кэтрин Вуд говорила, что позитивно относится к главной цифровой монете. Согласно последнему исследованию ARK Invest, при разном проценте объема первой криптовалюты в портфелях институциональных инвесторов ее цена может варьироваться от $100 тыс. до $500 тыс.

В начале марта президент Goldman Sachs Джон Уолдрон сообщал, что банк ищет возможности для удовлетворения возросшего клиентского спроса на биткоин. По его словам, интерес инвесторов к главной цифровой монете продолжает расти.

Первым этот сделал Morgan Stanley. В апреле банк откроет доступ к трем фондам, основанным на криптовалюте. Вкладывать в них деньги смогут только инвесторы, у которых уже есть активы на сумму от $2 млн.

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