Днепроспецсталь реализовала проект по потреблению э/энергии в сталеплавильном цехе

Днепроспецсталь реализовала проект по потреблению э/энергии в сталеплавильном цехе

Cпециалисты бюро АСУТП Подразделения информационных технологий ЧАО "ДНЕПРОСПЕЦСТАЛЬ" реализовали важный проект по модернизации программного обеспечения и серверного оборудования автоматизированной системы технического учета электроэнергии СПЦ-2.

Проект позволяет вести автоматизированный учет использования электроэнергии в сталеплавильном цехе. В частности, возможность подводить итоги энергопотребления за расчетный период, генерировать, отображать на компьютере и выводить на печать данные за любой период времени по группам потребителей, сопоставлять расход с предыдущими сутками и так далее. Кроме того, система обеспечивает архивирование значений по расходу электроэнергии за пять лет.

Во время модернизации специалисты бюро провели оптимизацию опроса счетчиков электроэнергии и сбора данных с них, а также реструктуризацию хранилища данных. Переход на современную платформу управления базами данных и их перенос на новый сервер помог повысить надежность сбора и безопасности хранения технологической информации.

Кроме того, "днепроспецсталевцы" разработали веб-приложение, которое позволяет получать аналитические данные из системы любому специалисту завода согласно полномочиям. Для этого достаточно иметь на персональном компьютере браузер.

Преимущества новой системы уже оценили специалисты второго сталеплавильного цеха. Благодаря широким возможностям, оперативности, легкости в использовании система позволяет быстро принимать управленческие решения, рационально использовать энергоресурсы и оптимизировать работу технологического оборудования Предприятия.

По результатам эксплуатации предложены новые идеи по масштабированию АСТУЭ СПЦ-2 на другие производственные подразделения.

МинПром по материалам Металлургпром

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