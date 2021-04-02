Запорожсталь нарастила выплавку стали на 14,1%, до 343,7 тыс. т

В марте 2021 года меткомбинат "Запорожсталь" увеличил производство стали на 14,1%, до 343,7 тыс. т. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



В марте "Запорожсталь" произвела 394,3 тыс. т чугуна (+10,8%), 343,7 тыс. т стали (+14,1%), 291,5 тыс. т проката (+24,6%).



"Более высокие показатели марта-2021 по сравнению с аналогичным периодом минувшего года обусловлены остановкой в 2020 году доменной печи № 5 на капитальный ремонт", - пояснили в пресс-службе.



С января по март 2021 года произведено 1164,3 тыс. тонн чугуна (+3,4%), 1002,6 тыс. тонн стали (_4,4%), 855,5 тыс. тонн проката (+7,2%).



