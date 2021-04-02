В январе-феврале Турция увеличила импорт стали на 19,5%

В январе-феврале Турция увеличила импорт стали на 19,5%

Производство нерафинированной стали в Турции за февраль 2021 года составило 3 млн. тонн, рост объёмов в годовом соотношении - 5,9%. За первые два месяца года турецкие металлургические предприятия выплавили 6,4 млн. тонн стали - на 9,4% больше к аналогичному периоду 2020 года, говорится в пресс-релизе Ассоциации производителей стали Турции (TCUD).

Февральское потребление готового проката увеличилось в годовом сопоставлении на 15% до 2,8 млн. тонн. За январь-февраль показатели улучшились на 15,5% до 5,9 млн. тонн.

Экспорт металлопродукции турецкого производства в феврале 2021 года составил 1,3 млн. тонн - на 0,8% меньше год к году. В денежном выражении объём вырос на 22% до $826 млн. В течение января-февраля экспорт сократился на 9,4% до 2,6 млн. тонн, стоимостные показатели при этом выросли на 9,1% до $1,6 млрд.

Импорт металлопродукции в феврале увеличился на 19,5% в натуральном выражении до 1,3 млн. тонн, в стоимостном - на 40,5% до $874 млн. За первые два месяца объём импорт составил 2,4 млн. тонн и $1,8 млрд., рост к аналогичному периоду 2020 - 0,3% и 24,8% соответственно.


МинПром по материалам МеталлСервис

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ПриватБанк пригрозил отключить пользователям платежные системы Apple Pay и Google PayПриватБанк пригрозил отключить пользователям платежные системы Apple Pay и Google Pay
Редкий металл иридий дорожает быстрее, чем биткоинРедкий металл иридий дорожает быстрее, чем биткоин
Госгеонедр выдала пять спецразрешений на добычу газаГосгеонедр выдала пять спецразрешений на добычу газа
Потребители электроэнергии задолжали Энергоатому 12 млрд грнПотребители электроэнергии задолжали Энергоатому 12 млрд грн
ПриватБанк добился права на суд с одним из крупнейших банков ИзраиляПриватБанк добился права на суд с одним из крупнейших банков Израиля
Блок рекламы


Похожие новости
Запорожсталь нарастила выплавку стали на 14,1%, до 343,7 тыс. тЗапорожсталь нарастила выплавку стали на 14,1%, до 343,7 тыс. т
Украинцы стали реже оплачивать картами зарубежный шопингУкраинцы стали реже оплачивать картами зарубежный шопинг
В Британии возмутились, что подводные лодки строятся только из импортной сталиВ Британии возмутились, что подводные лодки строятся только из импортной стали
Украина запретила импортировать из РоSSии пшеницу, масло, моющие средства и бумагуУкраина запретила импортировать из РоSSии пшеницу, масло, моющие средства и бумагу
Три частных производителя стали в Индии хотят купить госкомпаниюТри частных производителя стали в Индии хотят купить госкомпанию
В феврале Япония сократила экспорт стали на 9%В феврале Япония сократила экспорт стали на 9%
Индия успешно наращивает экспорт сталиИндия успешно наращивает экспорт стали
США нарастили импорт стали на 35%США нарастили импорт стали на 35%
Индия увеличила экспорт проката на 13,6%Индия увеличила экспорт проката на 13,6%
Китай нарастил импорт нержавейки в 2,5 разаКитай нарастил импорт нержавейки в 2,5 раза
Последние новости
Подгружаем последние новости