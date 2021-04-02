В марте ТЭС получили больше угля, чем израсходовали

В марте ТЭС получили больше угля, чем израсходовали

Поступление угля на тепловые электростанции энергогенерирующих компаний Украины в марте 2021 года впервые с августа 2020 года, или за последние семь месяцев, превысило его расход. Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.

Поступление угля в марте этого года на ГК ТЭС составило 1,67 млн тонн при его расходе 1,61 млн тонн, в том числе антрацита – 0,13 млн тонн и 0,1 млн тонн, газовой группы – 1,54 млн тонн и 1,51 млн тонн соответственно.

По итогам января-марта 2021 года расход угля на ГК ТЭС превысил поставку на 6,2% (5,27 млн тонн и 4,97 млн тонн), а в октябре-декабре 2020 года – на 44,5% (4,46 млн тонн и 6,45 млн тонн).

В 2020 году расход угля ТЭС Украины превысил поставку на 10,6% (18,73 млн тонн и 16,93 млн тонн).

Таким образом, в апрель 2021 года Украина вошла с запасами угля на складах ГК ТЭС в размере 0,49 млн тонн, в том числе антрацита – 0,16 тыс. тонн, газовой группы – 0,34 млн тонн.

В апрель 2020 года Украина входила с запасами угля на складах 2,81 млн тонн (0,454 тыс. тонн и 2,35 млн тонн), а в апрель 2019 года – с запасами 1,54 млн тонн (0,42 млн тонн и 1,13 млн тонн).

МинПром по материалам uaprom.info

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