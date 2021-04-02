Nord Stream 2 AG заявил о военной угрозе для "Северного потока-2"
Во второй половине марта возросло количество случаев низких полетов "иностранных самолетов" над судами "Северного потока-2".
Консорциум Nord Stream 2 AG, который стоит за строительством газопровода "Северный поток-2", предупредил об угрозе безопасности проекта со стороны военных кораблей и самолетов в связи с приближением проекта к завершению.
Об этом сообщает Reuters.
Руководитель консорциума Nord Stream 2 AG Андрей Минин заявил агентству "Интерфакс", что флот проекта стал объектом "регулярных провокаций со стороны иностранных гражданских и военных судов".
По словам Минина, 28 марта неизвестная подводная лодка всплыла на расстоянии менее одной мили от трубоукладчика "Фортуна".
Он также сообщил о нескольких инцидентах с другими судами и отметил, что во второй половине марта возросло количество случаев низких полетов "иностранных самолетов" над судами "Северного потока-2".
В комментарии Reuters Nord Stream 2 AG сообщил, что может подтвердить заявление Минина, которое "подчеркивает необходимость соблюдать требования морской безопасности".
По данным Nord Stream 2 AG, трубопровод завершен на 95%, и осталось построить около 121 километров.
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что несмотря на сопротивление Вашингтона, завершение "Северного потока-2" зависит от тех, кто строит трубопровод "Северный поток-2".