Nord Stream 2 AG заявил о военной угрозе для "Северного потока-2"

Во второй половине марта возросло количество случаев низких полетов "иностранных самолетов" над судами "Северного потока-2".

Консорциум Nord Stream 2 AG, который стоит за строительством газопровода "Северный поток-2", предупредил об угрозе безопасности проекта со стороны военных кораблей и самолетов в связи с приближением проекта к завершению.

Об этом сообщает Reuters.

Руководитель консорциума Nord Stream 2 AG Андрей Минин заявил агентству "Интерфакс", что флот проекта стал объектом "регулярных провокаций со стороны иностранных гражданских и военных судов".

По словам Минина, 28 марта неизвестная подводная лодка всплыла на расстоянии менее одной мили от трубоукладчика "Фортуна".

Он также сообщил о нескольких инцидентах с другими судами и отметил, что во второй половине марта возросло количество случаев низких полетов "иностранных самолетов" над судами "Северного потока-2".

В комментарии Reuters Nord Stream 2 AG сообщил, что может подтвердить заявление Минина, которое "подчеркивает необходимость соблюдать требования морской безопасности".

По данным Nord Stream 2 AG, трубопровод завершен на 95%, и осталось построить около 121 километров.