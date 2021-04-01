Глава ГФС рассказал о шагах для преодоления теневого рынка

Механизмом преодоления явления теневого рынка, который в Украине составляет 20-30%, должно стать изменение регулирования системы учета топливных материалов и введение электронной акцизной марки. Такое мнение высказал глава ГФС Вадим Мельник в интервью Kosatka.Media.

Отвечая на вопрос, что является причиной значительного объема теневого рынка топлива, Мельник отметил:

"Проблема, видимо, не столько в законодательстве, сколько в нечеткой регулируемости системы учета на рынке топливных материалов: поступление, переработка, расходы. Нужно, чтобы все работало по единым стандартам. Не нужно мешать бизнесу вести легальную деятельность и жестко контролировать его. Мы должны просто получать данные из правильных сертифицированных расходомеров, счетчиков, уровнемеров. Пусть бизнес работает, а мы будем видеть, что баланс совпадает по количеству и уплачиваются налоги. Если будет четкий учет входа, распределения и продажи - проблема будет решена. И это касается не только горюче-смазочных материалов, а также - сигарет, алкоголя, спирта. Это может быть и сама электронная акцизная марка, позволяющая отслеживать перемещения товара", - сказал глава ГФС.

По словам Мельника, Минцифры сейчас работает над цифровизацией процессов в подакцизных отраслях.

"Мы тратим большие ресурсы госслужб, чтобы регулировать, проверять. Здесь важно не увлечься процессом. Мы за всем не угонимся. Правоохранительный орган должен работать более аналитически. Зачем ставить контролера у каждой АЗС? Надо четко определить порядок проведения учета на входе в государство, при изготовлении и на выходе к баку потребителя. Я знаю, что сейчас над этим работают. Минцифры занимается цифровизацией процессов во всей подакцизной отрасли. Я надеюсь, что это скоро будет", - говорит глава ведомства.

В то же время ГФС продолжает борьбу с нарушителями закона в сфере оборота подакцизной продукции.

"Например, за три месяца сотрудники налоговой милиции обнаружили 7587 нарушений, принято 346 процессуальных решений в рамках административного производства, 144 АЗС прекратили свою деятельность. С начала года выявлено 7 крупных незаконных производств (НПЗ), обнаружено и изъято 15 712 тонн незаконно изготовленного топлива на ориентировочную сумму 490,532 млн гривень", - отметил Мельник.