Программу «5-7-9%» расширят на микрокредиты ФОПам

Доступные кредиты смогут получать физические лица - предприниматели, которые сейчас финансируют свой бизнес дорогими бланковым кредитам.

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Доступные кредиты смогут получать физические лица — предприниматели, которые сейчас финансируют свой бизнес дорогими бланковскими кредитами . Об этом заявил уполномоченный представитель Фонда развития предпринимательства Валерий Майборода, пишет Finclub.

«Мы начали с НБУ наработки к программе, чтобы охватить как можно большее количество микропредприятий», — отметил Майборода.

Он пояснил, что в программу сейчас не попадают микрозаемщики, ФОПы, которые часто пользуются бланковым кредитами.

«Для банков это значительный объем эффективных кредитов, так как проблемная задолженность там очень низкая, и предприниматели действительно берут ресурс для финансирования своей операционной деятельности. Суммы кредитов у них до 200 тыс. грн «, — рассказал Майборода.

Дополнительные расходы Фонда будут незначительными, но количество таких заемщиков большое.

Сейчас программа тяжелая в администрировании, поскольку банки должны рассчитать данные по созданию рабочих мест. «Для этого нужно тратить значительный административный ресурс. А банкам неинтересно тратить усилия на микрозаемщика, который берет 200?300 тыс. грн. Мы уже получили поручение Минфина, чтобы усовершенствовать программу, уменьшить административную нагрузку на банки, чтобы они могли кредитовать этих микрозаемщиков», — сказал представитель Фонда.

Напомним

В Украине 1 февраля 2020 стартовала утвержденная правительством программа «Доступные кредиты 5?7?9%». Предоставление трех возможных ставок по кредитам — 5%, 7% или 9% — зависит от размера бизнеса и срока его деятельности.

В апреле Кабинет Министров расширил государственную программу «Доступные кредиты 5?7?9%» на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее эта сумма ограничивалась 50 млн грн. Также правительством было увеличена максимальная сумма кредита по программе 2 млн грн до 3 млн грн.