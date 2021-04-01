ICU начинает размещение фонда Global Equity Index. Он будет инвестировать в Nasdaq, S&P 500 и специализированные ETF

Группа ICU начинает размещение паевого инвестиционного фонда акций ICU Global Equity Index. Размер эмиссии составит 130 млн грн. Цель фонда — превысить доходность S&P 500.

В марте Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о соответствии фонда требованиям по размеру активов.

Через ICU Global Equity Index физические и юридические лица смогут инвестировать в биржевые индексные фонды (ETF) различных секторов экономики, в частности, Nasdaq и S&P 500, а также другие индексы: золота, здравоохранения, потребительских компаний и компаний азиатского региона.

Стратегия фонда направлена на получение более высокого по сравнению с ведущим глобальным индексом S&P 500 уровня прибыли.

«Мы наблюдаем увеличение интереса украинцев не только к локальным, но и к зарубежным инструментам, поэтому создали индексный фонд в валюте для долгосрочных инвестиций», — сообщил управляющий активами группы ICU в Украине Григорий Овчаренко. Ретроспективные результаты фонда за последние 15 лет (с учетом кризисных периодов) более чем вдвое превысили доходность S&P 500.

Что такое ETF

ETF (сокращение от Exchange Traded Fund) — это фонды, чьи акции можно купить и продать на бирже. Основывает такой фонд и руководит им компания, которую называют ETF-провайдером.