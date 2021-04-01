Дорогие часы, счета в швейцарских банках и телевизор LOEWE. Глава НБУ показал свои доходы

Глава Национального банка Кирилл Шевченко задекларировал 21,473 млн гривен зарплаты за прошлый год, большую часть которой он получил в Укргазбанке. Об этом свидетельствуют данные декларации .

В декларации Шевченко указал, что в Укргазбанке получил почти 19,04 млн гривен зарплаты, в НБУ — 2,433 млн гривен.

Также от Укргазбанка он получил дополнительное благо в размере 67,9 тыс. гривен, от профсоюзной организации банка — 500 гривен подарка в денежной форме и подарок в неденежной форме в эквиваленте 1 тыс. гривен. Профсоюзные расходы Шевченко при этом составили 120,9 тыс. гривен.

Также глава НБУ получил 11,6 тыс. гривен страховых выплат, 5,3 тыс. гривен дополнительного блага от компании «Проспектс Украина», 509 гривен инвестиционного дохода от корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ, 275,6 тыс. гривен процентов от вклада в банке.

За год Шевченко сделал пенсионный вклад в НБУ в размере 49,9 тыс. гривен.

Совместно с женой Юлией Шевченко получил 163,5 тыс. гривен выплат по облигациям, почти 1,23 млн гривен процентов от Banque Lombard Odier and Co., 187,3 тыс. гривен страховых выплат от UNIQA Austria, 3,436 млн гривен от отчуждения корпоративных прав и еще 498,4 тыс. гривен от частичного погашения облигаций. Юлия Шевченко получила в 2020 году 20,8 тыс. гривен зарплаты в страховой компании «Универсальный полис».

Счета в банках

На счетах в банках Шевченко имеет 647,3 тыс грн и 313,5 тыс евро (в том числе на счете в чешском Expobank), на общих счетах с женой — $3,241 млн (в т.ч. — на счетах в швейцарских банках) и 6,6 тыс евро.

Юлия Шевченко держит на счете 23 гривны. Также глава НБУ имеет 50,4 тыс. гривен накопленных пенсионных взносов в корпоративном пенсионном фонде. Наличными Шевченко держит почти $256,6 тыс. и 10 тыс. евро, его жена — 25 тыс. евро, $27 тыс. и 120 тыс. гривен. В общей собственности супругов находится 4,605 млн гривен наличных.

Шевченко в декларации указал кредит жены в Кристалбанкt, остаток которого на конец 2020 составил 133,04 тыс. uривен.

Недвижимость

В общей собственности супругов — квартира в Киеве общей площадью 304 кв. м и 2 машиноместа. В пользовании — квартира в Киеве площадью 72 кв. м, домовладение в Киеве площадью 280 кв. м и 2 земельных участка в Киевской области площадью 2500 кв. м и 308 кв. м.

В собственности Юлии Шевченко находится земельный участок в Крыму площадью 1200 кв. м.

Автопарк

Шевченко владеет автомобилем Рeugeot 2016 выпуска и квадроциклом, совместно с женой имеет право пользования автомобилями Mercedes-Benz 2012 выпуска и Land Rover 2013 выпуска. Председатель НБУ также имеет право пользования катером Super Air Nautique G23 выпуска.

Ценное имущество

В декларации указано, что Юлии Шевченко принадлежат 5 наручных часов из драгоценных металлов с россыпью драгоценных камней, 2 наручных часов из драгоценного металла, 4 браслета с драгоценными камнями, 5 ювелирных гарнитуров, 2 кольца с драгоценными камнями, 2 пары сережек, кожаная сумка Hermes и 2 шубы.

Председатель НБУ имеет 3 наручными часами из драгоценных металлов. Также внесен в декларацию телевизор LOEWE.

Шевченко указал в декларации авторское право на статью «Индекс ипотечного кредитования, как инструмент удешевления ипотечных кредитов» (в соавторстве).

Что мы знаем о Шевченко

Кирилл Шевченко с 2015 года возглавлял государственный Укргазбанк, более 20 лет работает в банковской системе.