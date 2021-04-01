Только 11% наличных украинцы снимают в «чужих» банкоматах

В январе украинцы сняли через банкоматы «других банков-резидентов» 14,7 млрд грн. Тогда как общий объем снятия наличных в этом месяце составил почти 127 млрд грн. Об этом сообщает НБУ в ежемесячной карточной статистике.

Фото: ukranews.com

Свой — чужой

Как уже сообщал «Минфин», в зарубежных банкоматах с украинских карт снимается менее 1% всего объема таких операций.

В то же время, львиная доля операций по снятию наличных производятся в «своих» банкоматах, то есть принадлежащих тому же банку, который выпустил карту.

Причина — в комиссии

Основная причина таких предпочтений украинцев — в размере комиссии за снятие наличных. При прочих равных, в «чужих» банкоматах снимать наличные всегда дороже, чем в «своих».

В то же время, следует отметить, что банки лидеры в сегменте зарплатных проектов разрешают держателям таких карт бесплатно снимать наличные в любых банкоматах по всей стране.

Средний чек

Красноречивым показателем является средняя сумма одной операции по снятию наличных.

Если в целом она превышает 3500 грн, то для «чужих» банкоматов — чуть более 800 грн, то есть в 4,4 раза меньше.

Это может свидетельствовать о том, что украинцы приучены снимать крупные суммы наличных в «своих» банкоматах, прибегая к услугам «чужих» только в крайних случаях.