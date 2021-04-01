Австралийская Metro Mining возобновит работу бокситового рудника в Квинсленде

Австралийская Metro Mining возобновит работу бокситового рудника в Квинсленде

Австралийская компания Metro Mining запланировала на 19 апреля возобновление работы бокситового рудника Bauxite Hills на севере штата Квинсленд, на западном побережье полуострова Кейп-Йорк.

Предприятие, введенное в строй в 2014 г., простаивало с сентября 2020 г. из-за наступления дождливого сезона и отсутствия клиентов на его продукцию.

Теперь Metro рассчитывает поставить до конца 2021 г. 4 млн т (влажных) бокситов, из которых 2,3 млн т будет отправлено в Китай по долгосрочному соглашению с местной компанией Xinfa.

В дальнейшем Metro планирует построить вторую очередь предприятия, увеличив его производительность до 6 млн т в год. Также предполагается построить порт для вывоза сырья. Месторождение Bauxite Hills, по оценкам компании, содержит 109,5 млн т бокситов.

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