Австралийская Metro Mining возобновит работу бокситового рудника в Квинсленде

Австралийская компания Metro Mining запланировала на 19 апреля возобновление работы бокситового рудника Bauxite Hills на севере штата Квинсленд, на западном побережье полуострова Кейп-Йорк.



Предприятие, введенное в строй в 2014 г., простаивало с сентября 2020 г. из-за наступления дождливого сезона и отсутствия клиентов на его продукцию.



Теперь Metro рассчитывает поставить до конца 2021 г. 4 млн т (влажных) бокситов, из которых 2,3 млн т будет отправлено в Китай по долгосрочному соглашению с местной компанией Xinfa.



В дальнейшем Metro планирует построить вторую очередь предприятия, увеличив его производительность до 6 млн т в год. Также предполагается построить порт для вывоза сырья. Месторождение Bauxite Hills, по оценкам компании, содержит 109,5 млн т бокситов.



