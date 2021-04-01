Объем кеша в еврозоне увеличился на 11% и составляет почти 1,4 триллиона евро

Общая стоимость банкнот евро, находящихся в обращении, выросла с 1,3 трлн евро ($1,5 трлн) в конце 2019 года до 1,4 трлн евро ($1,7 трлн) к концу 2020 года. Об этом сообщается в отчете Европейского центрального банка (ЕЦБ), пишет nfcw.com.

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Выводы экспертов ЕЦБ

Эта тенденция была отмечена как «исключительно высокий рост» — на 11% в годовом исчислении по сравнению с 5% роста в течение последних десяти лет. И это несмотря на снижение общей доли транзакций с наличными деньгами и их замещение платежами с использованием бесконтактных карт и мобильных платежных приложений.

Согласно выводам ЕЦБ , ключевым фактором роста денежной массы в еврозоне является «увеличение привлекательности» наличных денег, которые в течение пандемии стали восприниматься предприятиями, кредитно-финансовыми учреждениями и простыми гражданами в качестве наиболее надежного традиционного сберегательного средства.

«В зоне евро наблюдается явление, получившее название „парадокс банкнот“. Спрос на банкноты евро за последние месяцы постоянно увеличивается, в то время как использование банкнот в розничных операциях, наоборот, сократилось», — говорится в отчете ЕЦБ .

Доля стоимости банкнот в обращении, предназначенная для торговых операций, составляет от 20% до 22%.

Стоимость банкнот, используемых в качестве накопительного средства, увеличилась с 28% до 50%.

Остальные банкноты составляют ту долю денежной массы, которая требуется для удовлетворения внешнего спроса.