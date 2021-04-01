На пенсию в 60 лет. С 1 апреля в Украине повысился пенсионный возраст для женщин

Пенсионный фонд с 1 апреля повысил пенсионный возраст для женщин в Украине — с 59,5 до 60 лет, согласно закону об обязательном общегосударственном пенсионном страховании.

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Пенсия в 60 лет

«Женщины, родившиеся в период с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года, могут выйти на пенсию по достижению возраста 59 лет 6 месяцев. А женщины, которые родились после 1 апреля 1961 года, могут получить пенсию по возрасту только после достижения ими возраста 60 лет в 2021 году», — говорится в разъяснении Пенсионного фонда.

Новые требования к страховому стажу с 2021 года:

чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь 28 лет стажа (ранее было 27 лет);

чтобы выйти на пенсию в 63 года, нужно будет иметь от 18 до 28 лет стажа;

чтобы выйти в 65 лет, нужно будет иметь от 15 до 18 лет стажа.

В 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет стажа.

У кого столько стажа не начисляется, смогут уйти на заслуженный отдых только в 63 года. А если до 65 лет страховой стаж составит менее 25 лет, пенсию гражданин не будет получать — вместо нее будет предоставляться социальная помощь.

Что делать, если стаж не хватает

Этот вопрос особенно болезненный для тех, кто много лет работает неофициально, в т. ч. за рубежом, а также безработных, не получающих пособие по безработице.

В зависимости от продолжительности приобретенного страхового стажа такие граждане также могут рассчитывать на пенсию. У них есть два варианта.

Доработать несколько лет и получить стаж, дающий право на пенсию, и выйти на заслуженный отдых в возрасте после 63 или 65 лет. «Докупить» страховой стаж, а точнее, заключить договор о добровольном участии и ежемесячно платить не меньше минимального размера ЕСВ. Этот период будет засчитан в страховой стаж.

Как «купить» страховой стаж

Для начала нужно заключить договор о добровольном участии в системе государственного пенсионного страхования. Это делается в налоговой службе, которой следует предоставить следующие документы:

заявление о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования или о единовременной уплате в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования;

копию трудовой книжки (при наличии);

выписку из системы персонифицированного учета (ОК-5);

копию документа, удостоверяющего личность.

Есть два типа договоров добровольного страхования. Первый — это тот, который может заключать человек старше 16 лет, который на данный момент не относится к категории застрахованных лиц.

На сегодня сумма такого вклада составляет 1320 грн в месяц, то есть 22% от минимальной зарплаты по Украине (с 1 января 2021 — 6000 грн). Минимальная зарплата в Украине постоянно растет, а значит, и сумма взноса будет увеличиваться.