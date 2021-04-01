В офисе Укртрансбезопасности отключили свет за долги

Глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Егор Прокопчук заявил, что в центральном офисе службы отключили свет и интернет.

Об этом он написал в фейсбуке, пожаловавшись на недофинансирование.

"Центральный аппарат отключили от света и интернета за долги. Также без света сидят наши сотрудники в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Половина региональных управлений держатся на «честном слове» и обещаниях оплатить коммуналку когда-то потом, когда нам выделят средства", - заявил Прокопчук.

Он добавил, что вместо реформ должен заниматься решением проблем с оплатой коммуналки, потому что "у нас нет денег на свет, интернет, горючее, марки, достойную заработную плату для работников".

Укртрансбезопасность - центральный органом исполнительной власти, деятельность которого координируется Кабмином через министра инфраструктуры; он реализует государственную политику в сфере безопасности на автотранспорте общего пользования, городском электротранспорте, железнодорожном, морском и речном транспорте (кроме сферы безопасности мореплавания судов флота рыбного хозяйства).

Егор Прокопчук возглавляет Укртрансбезопасность с августа 2020 года.