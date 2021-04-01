Украинцы стали реже оплачивать картами зарубежный шопинг

В 2020 году украинцы рассчитались картами отечественных банков через иностранные банки на общую сумму 116,5 млрд грн (свыше $4 млрд). Это составляет порядка 5,3% всего объема безналичных карточных операций. Это следует из ежемесячной отчетности, обнародованной НБУ.

Украинцы стали реже оплачивать картами зарубежный шопинг
Фото: kadrovik01.com.ua

Снижение объемов

При этом за год произошло ощутимое снижение этого показателя. Если в январе-2020 было совершено операций на 13,1 млрд грн (доля составляла 8,3%), то в январе-2021 объемы сократились до 10,7 млрд грн (доля — 5,3%).

Средняя сумма одной такой транзакции в прошлом году составляла 574 грн, то есть порядка $20.

Очевидно, речь может идти о двух категориях операций:

  • Оплата украинцами онлайн-покупок на заграничных сайтах.
  • Карточные расчеты наших сограждан в обычных магазинах за границей.

Причины

Возможной причиной снижения карточной активности является падение туристического потока украинцев за рубеж из-за пандемии covid-19.

По оценкам НБУ, в 2020 году украинцы потратили за границей порядка $4 млрд, тогда как годом ранее — вдвое больше.

В то же время, предпосылок для снижения объемов онлайн-покупок на зарубежных сайтах не наблюдается.

Снятие наличных — стабильно

Любопытно, что наличных денег с карт украинских банков в банкоматах иностранных банков в прошлом году было снято на эквивалент 12 млрд грн.

Это всего лишь 0,7% общей суммы снятия наличных с карт украинских банков. При этом за последний год (январь к январю), как абсолютная сумма, так и доля таких операций практически не изменились.

Очевидно только одно: в отличие от расчетов картой, снимать наличные в банкомате иностранного банка невозможно, не выехав за рубеж. Поэтому вполне возможно, что снижение туристического трафика сгладили «заробитчане».

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