Украинцы стали реже оплачивать картами зарубежный шопинг
В 2020 году украинцы рассчитались картами отечественных банков через иностранные банки на общую сумму 116,5 млрд грн (свыше $4 млрд). Это составляет порядка 5,3% всего объема безналичных карточных операций. Это следует из ежемесячной отчетности, обнародованной НБУ.
Снижение объемов
При этом за год произошло ощутимое снижение этого показателя. Если в январе-2020 было совершено операций на 13,1 млрд грн (доля составляла 8,3%), то в январе-2021 объемы сократились до 10,7 млрд грн (доля — 5,3%).
Средняя сумма одной такой транзакции в прошлом году составляла 574 грн, то есть порядка $20.
Очевидно, речь может идти о двух категориях операций:
- Оплата украинцами онлайн-покупок на заграничных сайтах.
- Карточные расчеты наших сограждан в обычных магазинах за границей.
Причины
Возможной причиной снижения карточной активности является падение туристического потока украинцев за рубеж из-за пандемии covid-19.
По оценкам НБУ, в 2020 году украинцы потратили за границей порядка $4 млрд, тогда как годом ранее — вдвое больше.
В то же время, предпосылок для снижения объемов онлайн-покупок на зарубежных сайтах не наблюдается.
Снятие наличных — стабильно
Любопытно, что наличных денег с карт украинских банков в банкоматах иностранных банков в прошлом году было снято на эквивалент 12 млрд грн.
Это всего лишь 0,7% общей суммы снятия наличных с карт украинских банков. При этом за последний год (январь к январю), как абсолютная сумма, так и доля таких операций практически не изменились.
Очевидно только одно: в отличие от расчетов картой, снимать наличные в банкомате иностранного банка невозможно, не выехав за рубеж. Поэтому вполне возможно, что снижение туристического трафика сгладили «заробитчане».