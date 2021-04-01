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2021-04-01
За год украинцы потратили 17 миллиардов сбережений
Сбережения украинцев в течении 2020 года сократились на 17 млрд грн. Об этом
Фото: znaj.ua
Доходы населения
По предварительным данным Госстата доходы населения в 2020 году достигли 3, 4 млрд грн.
Основную долю в структуре доходов в прошлом году составила зарплата — 45,9% (1,823 млрд грн), прибыль и смешанный доход — еще 17,9%.
В то же время значительная часть приходилась на соцпомощь и другие полученные трансферты — 33,6% (только соцпомощь — 652,1 млрд грн, или 16,4% в структуре доходов).
Расходы населения
При этом расходы украинцев составили 3?989,4 млрд грн, а сбережения уменьшились на 17 млрд грн. Таким образом расходы превысили доходы на такую сумму.
Располагаемый доход в расчете на одного человека в прошлом году составил 73?355 грн.