За год украинцы потратили 17 миллиардов сбережений

Сбережения украинцев в течении 2020 года сократились на 17 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Госкомстата.

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Доходы населения

По предварительным данным Госстата доходы населения в 2020 году достигли 3, 4 млрд грн.

Основную долю в структуре доходов в прошлом году составила зарплата — 45,9% (1,823 млрд грн), прибыль и смешанный доход — еще 17,9%.

В то же время значительная часть приходилась на соцпомощь и другие полученные трансферты — 33,6% (только соцпомощь — 652,1 млрд грн, или 16,4% в структуре доходов).

Расходы населения

При этом расходы украинцев составили 3?989,4 млрд грн, а сбережения уменьшились на 17 млрд грн. Таким образом расходы превысили доходы на такую сумму.