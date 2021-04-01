В Украину заходит японская платежная система JCB

Компания согласовала с НБУ условия и порядок деятельности в Украине.

В Украину заходит японская платежная система JCB
Фото: global.jcb

Японская платежная система JCB выходит на украинский рынок.

Об этом сообщил Национальный банк, который 29 марта согласовал условия и порядок ее деятельности в Украине.

JCB Payment System будет оказывать в Украине услуги эквайринга, выдачи наличных и оплаты товаров и услуг по платежным картам системы.

Она стала пятой международной карточной платежной системой в Украине после Visa, MasterCard, American Express и UnionPay International.

"Это самая большая платежная система Японии и одна из семи ведущих платежных систем мира. Она занимает третье место среди всех карточных платежных систем по количеству точек приема карт. Приход ведущего мирового игрока расширит возможности получения услуг на платежном рынке Украины. Также это будет способствовать налаживанию более тесных отношений между Украиной и Японией", - говорится в сообщении НБУ.

Между согласованием условий и порядка деятельности JCB и выпуском первых карточек может пройти немало времени. Например, китайской UnionPay понадобилось для этого два года.

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