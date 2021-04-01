Qatar Steel решила вернуть в строй один из двух остановленных прокатных станов

Qatar Steel решила вернуть в строй один из двух остановленных прокатных станов

Металлургическая компания Qatar Steel сообщила, что рассматривает вопрос о возвращении в строй одного из двух прокатных станов, остановленных во втором квартале 2020 г., и электродуговой печи. На нагревательной печи, обслуживающей простаивающий стан, стартовал ремонт с заменой 40% футеровки.

Катарская компания вывела из эксплуатации часть мощностей вследствие падения спроса на стальную продукцию за рубежом. Если в 2019 г. на страны Азии пришлось 45% ее продаж, то в 2020 г. - только 15%.

Всего в 2020 г. Qatar Steel продала 1,26 млн. т арматуры, на 41% меньше, чем годом ранее, а поставки товарной заготовки сократились более чем в три раза до 233 тыс. т. Сейчас мощности компании рассчитаны на ежегодный выпуск до 600 тыс. т товарного горячебрикетированного железа, 900 тыс. т заготовки и 800 тыс. т арматуры.

Как заявил генеральный директор Qatar Steel Абдулрахман Али аль-Абдулла, компания будет стремиться к восстановлению своей полной производительности, достигающей 3 млн т проката и полуфабрикатов в год.

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