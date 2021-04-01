ПФУ проведет перерасчет пенсий работающим пенсионерам, не попавшим под индексацию

С 1 апреля 2021 года Пенсионный фонд проведет пересчет пенсий работающим пенсионерам, не попавшим под индексацию пенсий на 11% с 1 марта.

Это предусмотрено ст. 42 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пишет "Экономическая правда".

Пенсии пересчитают примерно для 2 млн человек, в частности, для тех пенсионеров, которые работают и кому пенсия была назначена или пересчитана до 1 апреля 2019 года. При этом пенсию не пересчитают для примерно 700 тыс. пенсионеров, вышедших на пенсию после 1 апреля 2019 года, - для них запланирован ближайший перерасчет не раньше апреля 2022 года.

Пересчет зависит от зарплаты и продолжительности страхового стажа и определяется для каждого пенсионера индивидуально.

При этом пересчитываться будет "чистая пенсия", начисленная за годы стажа, - без специальных доплат.

Формула расчета пенсии следующая: Пенсия = средняя зарплата * трудовой (страховой) стаж * индивидуальный коэффициент заработка.

Трудовой стаж исчисляется в процентах (1 год = 1%), в соответствии с ним зачислят все время, которое лицо проработало с момента последнего перерасчета пенсии или выхода на пенсию. Коэффициент заработка повлияет на увеличение пенсии в случае, если после выхода на пенсию выросла и зарплата пенсионера, продолжающего работать.

При этом если работающий пенсионер теперь зарабатывает меньше, чем до выхода на пенсию, то при пересчете будет учтен только дополнительный стаж, а новая, более низкая зарплата - нет.

Для перерасчета пенсий украинцам не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд. "Органы Пенсионного фонда ежегодно с 1 апреля без дополнительного обращения лица проводят перерасчет пенсии тем лицам, которые на 1 марта года, в котором производится перерасчет, получили право на проведение перерасчета", - говорится в законе.

Напомним, 1 апреля 2021 года завершилось поэтапное повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет, начатое пенсионной реформой 2011 года.