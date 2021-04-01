Citigroup требует признать банкротами несколько компаний Санджива Гупты

Citigroup требует признать банкротами несколько компаний Санджива Гупты

Инвестиционный банк США Citigroup подал в лондонский суд по делам о несостоятельности множество заявлений против некоторых сырьевых и промышленных предприятий металлургического магната Санджива Гупты, пишет в среду издание Financial Times.

Кредиторы могут обратиться в суд с просьбой закрыть компанию, которая им должна деньги, в соответствии с законодательством Великобритании, говорится в сообщении. Кроме того, кредиторы могут потребовать принудительной продажи активов для погашения задолженности.

Суд отклонил запрос Financial Times о подтверждении существования дел или обнародовании подробностей, заявив, что в соответствии с правилами, введенными в прошлом году, ходатайства о ликвидации являются частными до тех пор, пока они не будут рассмотрены на судебном заседании. Этот процесс может занять несколько недель.

Инвесторы в так называемые фонды финансирования цепочки поставок Credit Suisse имеют около 1,3 млрд долл. вложений в металлургический и сырьевой бизнес GFG Alliance Гупты, согласно документам, с которыми ознакомилась Financial Times.

Citi является доверенным лицом держателей облигации, продаваемых обанкротившейся финансовой компанией Greensill Capital. Greensill перепродавала долги предприятий Гупты разным инвесторам.

Швейцарский банк Credit Suisse, вложивший 10 млрд долларов своих клиентов в инвестиционные продукты Greensill, является одним из основных инвесторов в эти облигации.

Напомним, что на этой неделе правительство Великобритании отклонило просьбу С.Гупты об экстренной финансовой помощи на сумму 170 млн фунтов стерлингов опасаясь того, что средства британских налогоплательщиков могут быть потрачены на погашения долгов GFG Alliance в других странах.

Дочерняя компания GFG Alliance, металлургическая группа Liberty Steel UK заявила во вторник, что на следующей неделе возобновит производство на остановленных две недели назад заводах в Великобритании, несмотря на недостаточное финансирование поставок сырья.

МинПром по материалам Металлургпром

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Цены на нефть пошли вверх из-за блокировки Суэцкого каналаЦены на нефть пошли вверх из-за блокировки Суэцкого канала
ПриватБанк пригрозил отключить пользователям платежные системы Apple Pay и Google PayПриватБанк пригрозил отключить пользователям платежные системы Apple Pay и Google Pay
Редкий металл иридий дорожает быстрее, чем биткоинРедкий металл иридий дорожает быстрее, чем биткоин
Госгеонедр выдала пять спецразрешений на добычу газаГосгеонедр выдала пять спецразрешений на добычу газа
Потребители электроэнергии задолжали Энергоатому 12 млрд грнПотребители электроэнергии задолжали Энергоатому 12 млрд грн
Блок рекламы


Похожие новости
Rolls-Royce придет на выручку Liberty Steel Санджива ГуптыRolls-Royce придет на выручку Liberty Steel Санджива Гупты
От телевизоров до медикаментов: сегодня на фондовый рынок выходят сразу 7 компанийОт телевизоров до медикаментов: сегодня на фондовый рынок выходят сразу 7 компаний
"Оператор рынка" приостановил участие нескольких компаний в торгах электроэнергией из-за долгов по налоговому кредиту"Оператор рынка" приостановил участие нескольких компаний в торгах электроэнергией из-за долгов по налоговому кредиту
Майнинг биткоина требует электроэнергии больше, чем вся АргентинаМайнинг биткоина требует электроэнергии больше, чем вся Аргентина
Укрпочта планирует через несколько лет продать Главпочтамт в КиевеУкрпочта планирует через несколько лет продать Главпочтамт в Киеве
Из-за финансовых проблем Гупты в Британии могут потерять работу тысячи сталеваровИз-за финансовых проблем Гупты в Британии могут потерять работу тысячи сталеваров
Британия лишила меткомпанию Гупты гарантий по кредитамБритания лишила меткомпанию Гупты гарантий по кредитам
Криптовалютная биржа Coinbase хочет провести прямой листинг на Nasdaq. Это одна из самых дорогих компаний, которые выходят на биржу со времен IPO FacebookКриптовалютная биржа Coinbase хочет провести прямой листинг на Nasdaq. Это одна из самых дорогих компаний, которые выходят на биржу со времен IPO Facebook
Из проекта "Северный поток-2" вышли уже 18 международных компаний - ReutersИз проекта "Северный поток-2" вышли уже 18 международных компаний - Reuters
Более 15 компаний ушли с Nord Stream-2 из-за угрозы санкций, - ГосдепБолее 15 компаний ушли с Nord Stream-2 из-за угрозы санкций, - Госдеп
Последние новости
Подгружаем последние новости