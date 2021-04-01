В Европе повысилась спотовая цена газа

В Европе повысилась спотовая цена газа

Спотовая цена газа в Европе выросла до максимума за 7 недель на фоне старта сезона закачки газа в подземные хранилища.

Цена контракта с поставкой в четверг, 1 апреля, на голландском хабе TTF выросла до 233 долл. за тысячу кубометров. Средняя котировка "на день вперед" в марте была 218 долл., в феврале 219 долл., в январе - 257 долл. за тысячу кубометров.

В конце прошлой недели Европа завершила рекордный сезон отбора газа из подземных хранилищ - из ПХГ было поднято почти 69 млрд куб. м, что на 24 млрд куб. м больше, чем годом ранее.

Начался сезон закачки: для компенсации рекордного отбора газовикам надо закачать почти такой же объем газа в хранилища, что окажет солидную поддержку импорту по всем направлениям: и по трубам, и в сжиженном виде.


МинПром по материалам Интерфакс

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Цены на нефть пошли вверх из-за блокировки Суэцкого каналаЦены на нефть пошли вверх из-за блокировки Суэцкого канала
ПриватБанк пригрозил отключить пользователям платежные системы Apple Pay и Google PayПриватБанк пригрозил отключить пользователям платежные системы Apple Pay и Google Pay
Редкий металл иридий дорожает быстрее, чем биткоинРедкий металл иридий дорожает быстрее, чем биткоин
Госгеонедр выдала пять спецразрешений на добычу газаГосгеонедр выдала пять спецразрешений на добычу газа
Потребители электроэнергии задолжали Энергоатому 12 млрд грнПотребители электроэнергии задолжали Энергоатому 12 млрд грн
Блок рекламы


Похожие новости
"Нафтогаз" начнет добычу газа на Закарпатье"Нафтогаз" начнет добычу газа на Закарпатье
Госгеонедр выдала пять спецразрешений на добычу газаГосгеонедр выдала пять спецразрешений на добычу газа
Разрешения на добычу газа получили Укргаздобыча и ДТЭКРазрешения на добычу газа получили Укргаздобыча и ДТЭК
Шмыгаль: цена на электроэнергию для населения в апреле останется на уровне 1,68 грн за кВт-чШмыгаль: цена на электроэнергию для населения в апреле останется на уровне 1,68 грн за кВт-ч
В Европе резко снизились запасы газа в ПХГВ Европе резко снизились запасы газа в ПХГ
"Нафтогаз" договорился с поставщиком об условиях поставок газа населению по годовому контракту"Нафтогаз" договорился с поставщиком об условиях поставок газа населению по годовому контракту
В Европе призывают временно отменить квоты на импорт стальной продукцииВ Европе призывают временно отменить квоты на импорт стальной продукции
Суд постановил передать арестованные акции "Донецкоблгаза" НАК "Нафтогаз Украины"Суд постановил передать арестованные акции "Донецкоблгаза" НАК "Нафтогаз Украины"
Европейские компании нашли способ обойти санкции США против Северного потока-2Европейские компании нашли способ обойти санкции США против Северного потока-2
Европейская углеродная пошлина коснется как минимум третьей части украинского экспортаЕвропейская углеродная пошлина коснется как минимум третьей части украинского экспорта
Последние новости
Подгружаем последние новости