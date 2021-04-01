Китайцы будут добывать железную руду в Алжире

Китайцы будут добывать железную руду в Алжире

По данным алжирских СМИ, ссылающихся на министра энергетики Мохамеда Архаба, государственная компания Algerian National Company of Iron and Steel (Feraal) подписала меморандум о взаимопонимании с консорциумом китайских компаний по проекту разработки железорудного месторождения Gara Djebilet в провинции Тиндуф на юге страны.

Резервы этого месторождения, расположенного в пустыне Сахаре, оцениваются в 2,5 млрд. т высококачественной руды. Однако из-за сложных природных условий, отсутствия воды и транспортной инфраструктуры его освоение постоянно откладывалось.

В предыдущий раз алжирские власти вели переговоры на этот счет с китайской компанией China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) в 2016 г. Но тогда запустить проект так и не удалось.

В этот раз интерес к алжирской железной руде проявляют другие китайские компании — China International Water & Electric Corp, Heyday Solar и Metallurgical Corp Of China. Самая предварительная стоимость проекта оценивается более чем в 2 млрд долл. Он, в частности, предусматривает строительство железной дороги к побережью длиной около 950 км.

Правительство Алжира поддерживает проект, стремясь снизить зависимость экономики страны от экспорта нефти и газа. Кроме того, собственное железорудное сырье будет способствовать развитию национальной металлургической промышленности.

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