Yusco снилила экспортные цены на апрель

Yusco снилила экспортные цены на апрель

Ведущие производители нержавеющей стали Тайваня решили скорректировать апрельские цены в сторону уменьшения.

В числе причин - снижение общемировых цен на никель и желание повысить свою конкурентоспособность на мировых рынках, сообщает Mysteel Global.

В частности, для внутреннего рынка крупнейший производитель нержавеющей стали Тайваня Yusco впервые за 11 месяцев снижает отпускные цены на горяче- и холоднокатаные рулоны из 304 нержавеющей стали на TWD3000 ($105) за тонну. Для отгрузки на экспорт нержавеющий горяче- и холоднокатаный прокат в рулонах из 300 стали стал дешевле на $100 за тонну по сравнению с мартом.


МинПром по материалам МеталлСервис

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